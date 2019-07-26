Kıbrıs’ta 45 yıllık hayalet kentin kapısı aralandı
1974 Kıbrıs Barış Herakâtı’nda Rumların boşaltıp kaçması nedeniyle Türk ordusunun istemeden aldığı ‘Ortadoğu’nun Las Vegas’ı’ unvanlı turistik Maraş kentine ilk sivil inceleme heyeti girdi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 45 yıl kapalı kalması nedeniyle ‘Hayalet kent’ diye anılan kentte incelemelerde bulunarak, “Hedefimiz Türk yönetiminde kenti açmak. Türk mallarıyla ilgili Ankara’dan da belgeler geliyor” dedi. Maraş incelemesine katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise Maraş’ta mülkiyet haklarına saygılı (eski Rum mülkleri) adımlar atacaklarını belirtti.envanter çıkarılıyorKente giren teknik ekip, ulaştırma gibi icracı bakanlıkların uzmanlarından oluşuyor. Kıbrıs müzakerelerinde Rumlarla mülkiyet konusunda pazarlıkları yürüten Serden Hoca’nın önderliğindeki teknik ekip, incelemenin ilk günü tapu kayıtlarıyla mevcut binaların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etti. Ekip, binaları ve alt yapısı çökme noktasında bulunan kapalı Maraş’ta önce tapu kayıtları üzerinden envanter çıkartacak ardından elektrik, su altyapısının işler hale gelmesi için yapılması gerekenleri rapor haline getirecek. Kent, Kıbrıs müzakere tarihinde sürekli Rumlarla pazarlık kozu oldu. KKTC hükümeti, Rumların uzlaşmaz tutumu ve Doğu Akdeniz’deki sondaj krizinin derinleştiği bir sırada kentin Türk yönetiminde açılması için önce envanter belirlenmesi kararı aldı.
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