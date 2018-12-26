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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.12.2018 - 07:15, Son Güncelleme:

'Kıbrıslı Türklerinin her zaman yanındayız'

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'Kıbrıslı Türklerinin her zaman yanındayız'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kıbrıs konusu Türkiye'nin de milli davasıdır. Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesini destekliyoruz ve Kıbrıslı Türklerin her zaman yanındayız." dedi.

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) Su Temini Projesi kapsamında Sulamaları İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılmak üzere adada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında, proje kapsamında adaya gelen suyun son derece hayati olduğunun altını çizerek, çok önemli mühendislik çalışmasıyla aktarılan suyun Kıbrıs Türk halkına 3 yıldır ulaştığını anımsattı.

Akıncı, suyun tarımda kullanılmasının Kıbrıs Türk halkını daha ileri noktaya taşıyacağına dikkati.

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs'ta çözümün 2004'te Annan Planı referandumuna geldiğini anımsatan Akıncı, referandumda Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğunun "evet" demesine rağmen Kıbrıs Rum halkının da büyük çoğunluğunun "hayır" dediğini hatırlattı.

Akıncı, buna rağmen ortaya adaletsiz bir sonucun çıktığına dikkati çekerek, "Hayır diyen taraf Avrupa Birliği (AB) üyeliğine, evet diyen taraf da bunun dışında bırakıldı." dedi.

İsviçre'nin Crans Montana kentinde Temmuz 2017'de yapılan Kıbrıs konferansının da sonuçsuz kaldığını anımsatan Akıncı, "Kıbrıs sorunu bağlamında siyasi eşitlik mihenk taşıdır. Bir taraf Ada'nın sahibi diğer tarafta da ona yamalanmaya layık görünen toplum statüsü hiçbir zaman bu topraklarda geçerli olmadı, olmayacak. Buna artık Rum liderliğinin zihniyet değişikliği sağlaması şarttır. Kurulması öngörülen sistemde çoğunluk-azınlık olmayacağı Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarına geçmiş hususlardır. Kayıt altındadır." şeklinde konuştu.

Siyasi eşitliğin, kararlara etkin katılımı da içerdiğine dikkati çeken Akıncı, Rum liderliğinin son zamanlarda devletin işlevsel olması konusunda söylem geliştirdiğini, ortak devleti kendilerinin yöneteceği Kıbrıslı Türklerin de azınlık olarak araya kaynatılacağı bir anlayışın oluşturulmaya çalışıldığını aktardı.

DOĞU AKDENİZ’DEKİ ENERJİ POLİTİKALARINDA KIBRIS TÜRKLERİ VE TÜRKİYE DIŞLANMAMALI

Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarında Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin dışlanmaması gerektiğini, bunun yeni gerginlikler yaratacağı yönünde yaptıkları bütün uyarıların hep havada kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ta çözüm vizyonuna hizmet etmeyen yaklaşımların bulunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, projenin hayırlı olmasını temenni ederek, Bakan Pakdemirli aracılığı ile Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en içten sevgi ve selamlarını iletti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ve Kıbrıs Türk halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, KKTC'de bulunma sebebinin tarım ve su konuları ile ilgili olduğunu vurguladı.

KKTC EKONOMİSİNE 100 MİLYON LİRA KATKI

Yarın sulama tünelinin temelinin atılacağını anımsatan Pakdemirli, bu projenin KKTC ekonomisine 100 milyon lira katkısı olacağını ifade etti.

Projenin, KKTC'nin tarımsal gayrisafi milli hasılasına aşağı yukarı yüzde 20 katkısı olacağını belirten Pakdemirli, yatırımı çok önemsediklerinin altını çizdi.

Pakdemirli, bugün ayrıca Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir protokolünün imzalanacağını da aktararak, bunun tarımsal alanlarda iş birliği ve gelen suyla beraber karşılıklı tohum, gübre ve ilaç gibi mekanik tesisatta iş birliklerinin temelini oluşturacağını anlattı.

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Pakdemirli, Kıbrıs konusunun kendilerinin de milli davası olduğunu, "Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesini destekliyoruz ve Kıbrıslı Türklerin her zaman yanındayız." dedi.

Türkiye'nin garantör devlet olarak, Kıbrıs'ın varlığı güvenliği ve refahı ile bunun devamını her zaman desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Pakdemirli, Kıbrıs ve Türkiye'nin Kıbrıs konusunun çözülmesi ile ilgili tüm gayreti gösterdiğini, ancak Rum tarafının anlaşmaz tutumundan dolayı bu konuda netice alınamadığını söyledi.

"RUM TARAFININ KIBRIS TÜRK HALKINI AZINLIK OLARAK GÖRMESİ ÇARPIK BİR ZİHNİYET"

Crans Montana'da sonuçsuz kalan Kıbrıs konferansına işaret eden Pakdemirli, "Rum Yönetimi’'nin Kıbrıs Türk halkını bir azınlık olarak görmesi çarpık bir zihniyettir." dedi.

Bunun Kıbrıslılar için ne kadar kabul edilemezse, kendileri için de o kadar kabul edilemez olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, Kıbrıs konusunda yeni çözüm yollarının aranması gerektiğine işaret etti.

"Bu konuda dün olduğu gibi, bugün de yarın da ana vatanla birlikte istişare ederek çözüm yollarını bulmamız gerektiğine inanıyorum” diyen Pakdemirli, KKTC'ye yatırımların devam edeceğini, su temini projesi kapsamında yaklaşık 2 milyar liralık bir yatırım yapıldığını, 2 milyar liralık bir yatırımın daha yapılmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.

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