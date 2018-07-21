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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.07.2018 - 01:06, Son Güncelleme:

‘Kıbrıslı Türkleri azınlık yaptırmayacağız’

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
‘Kıbrıslı Türkleri azınlık yaptırmayacağız’

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başta Rumlar olmak üzere Kıbrıs sorunuyla ilgili taraflara “Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin azınlık hale gelmesine ve çözümsüzlüğün mağduru olmasına asla izin vermeyeceği” mesajı gönderdi.

Oktay, 20 Temmuz törenlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı temsil ederek, ilk yurtdışı gezisini de KKTC’ye yapmış oldu. Oktay’a, Kıbrıs’tan sorumlu eski başbakan yardımcıları ve AK Parti milletvekilleri Recep Akdağ ile Tuğrul Türkeş eşlik etti.  Başkent Lefkoşa’da geçit töreninin yapıldığı tören alanında Kıbrıs Türk halkına seslenen Oktay, 50 yıldır devam eden müzakerelerde Rumların sürekli uzlaşmaz tutum içinde bulunduklarına dikkat çekerek, “Rum tarafının uzlaşmaz zihniyetinin değişmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama mesajını da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunan Oktay, “Türkiye’de cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin uygulanmasıyla elde edilecek büyük kazanımların sonuçlarını, KKTC’de de görmek mümkün olacaktır” diye konuştu.

AKINCI: 1974 OLMASAYDI…

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşmasında 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı olmasaydı, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanacağını vurguladı. Akıncı, “Rumlar müzakere süreçleri boyunca çözüm çabalarına engel oldu. Türklerden gelen mozaikleri bile söktüler, Türklerden ucuz diye alınan akaryakıta engel oluyorlar. Rumları şikâyet için söylemiyorum bunlar gerçek” dedi.

ŞAFAK NÖBETİ’NDE ŞEHİTLER ANILDI

20 Temmuz etkinlikleri KKTC’de önceki akşam Girne’de binlerce Kıbrıslı Türk’ün, ‘Şafak nöbeti’ tutmasıyla başladı. Türk ordusunun 44 yıl önce adaya adım attığı ilk yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’nda kutlama etkinlikleri yapıldı. Kıraç konseri ile devam eden etkinlik, sabahın erken saatlerinde çıkarmayı gerçekleştiren 50’nci Alay’ın temsili çıkarmasıyla ile sona erdi. Şehit düşen askerlerimiz dualarla anıldı. 20 Temmuz kutlamaları dün Türk Hava Kuvvetleri’nin Türk Yıldızları uçaklarının Girne semalarında gösterisi ile devam etti.

ATİNA’DAN TEPKİ

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümü nedeniyle Türkiye’ye ağır suçlamalarda bulundu. Kocyas, “Türk Silahlı Kuvvetleri 44 yıl önce Kıbrıs’a saldırarak hem adayı hem de Kıbrıs halkını ikiye ayırdı. Temel insan haklarını çiğnediler. Arkalarında çok sayıda kurban ve kayıp bıraktılar. Kıbrıslı Türkler de bu Türk saldırısının kurbanları arasındaydı” iddiasında bulundu. Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Kammenos ise mart ayında Edirne’de Türk sınırını geçen ve tutuklanan 2 Yunan askerine atıfta bulunarak, “Türkiye değişmiyor. Esir tutmaya devam ediyor” diye konuştu. -Yorgo KİRBAKİ/ATİNA

 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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