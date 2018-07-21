‘Kıbrıslı Türkleri azınlık yaptırmayacağız’
20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başta Rumlar olmak üzere Kıbrıs sorunuyla ilgili taraflara “Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin azınlık hale gelmesine ve çözümsüzlüğün mağduru olmasına asla izin vermeyeceği” mesajı gönderdi.
Oktay, 20 Temmuz törenlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı temsil ederek, ilk yurtdışı gezisini de KKTC’ye yapmış oldu. Oktay’a, Kıbrıs’tan sorumlu eski başbakan yardımcıları ve AK Parti milletvekilleri Recep Akdağ ile Tuğrul Türkeş eşlik etti. Başkent Lefkoşa’da geçit töreninin yapıldığı tören alanında Kıbrıs Türk halkına seslenen Oktay, 50 yıldır devam eden müzakerelerde Rumların sürekli uzlaşmaz tutum içinde bulunduklarına dikkat çekerek, “Rum tarafının uzlaşmaz zihniyetinin değişmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama mesajını da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunan Oktay, “Türkiye’de cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin uygulanmasıyla elde edilecek büyük kazanımların sonuçlarını, KKTC’de de görmek mümkün olacaktır” diye konuştu.
AKINCI: 1974 OLMASAYDI…
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşmasında 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı olmasaydı, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanacağını vurguladı. Akıncı, “Rumlar müzakere süreçleri boyunca çözüm çabalarına engel oldu. Türklerden gelen mozaikleri bile söktüler, Türklerden ucuz diye alınan akaryakıta engel oluyorlar. Rumları şikâyet için söylemiyorum bunlar gerçek” dedi.
ŞAFAK NÖBETİ’NDE ŞEHİTLER ANILDI
20 Temmuz etkinlikleri KKTC’de önceki akşam Girne’de binlerce Kıbrıslı Türk’ün, ‘Şafak nöbeti’ tutmasıyla başladı. Türk ordusunun 44 yıl önce adaya adım attığı ilk yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’nda kutlama etkinlikleri yapıldı. Kıraç konseri ile devam eden etkinlik, sabahın erken saatlerinde çıkarmayı gerçekleştiren 50’nci Alay’ın temsili çıkarmasıyla ile sona erdi. Şehit düşen askerlerimiz dualarla anıldı. 20 Temmuz kutlamaları dün Türk Hava Kuvvetleri’nin Türk Yıldızları uçaklarının Girne semalarında gösterisi ile devam etti.
ATİNA’DAN TEPKİ
YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümü nedeniyle Türkiye’ye ağır suçlamalarda bulundu. Kocyas, “Türk Silahlı Kuvvetleri 44 yıl önce Kıbrıs’a saldırarak hem adayı hem de Kıbrıs halkını ikiye ayırdı. Temel insan haklarını çiğnediler. Arkalarında çok sayıda kurban ve kayıp bıraktılar. Kıbrıslı Türkler de bu Türk saldırısının kurbanları arasındaydı” iddiasında bulundu. Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Kammenos ise mart ayında Edirne’de Türk sınırını geçen ve tutuklanan 2 Yunan askerine atıfta bulunarak, “Türkiye değişmiyor. Esir tutmaya devam ediyor” diye konuştu. -Yorgo KİRBAKİ/ATİNA
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