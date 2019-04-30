Kıbrıslı Rum başpiskopostan skandal ifadeler
KIBRIS Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos Paskalya ayininde Türklere nefret kustu.
Yarım asırdır devam eden Kıbrıs müzakerelerine atıfta bulunan Hrisostomos, Türklerle mücadelelerinin yüzlerce yıl süreceğini, kiliselere gelerek dine sarılmak yerine KKTC’ye geçip eğlenen, Türklerden alışveriş yapan ve Ercan Havalimanı’nı kullanarak Türkiye’ye giden Rumların eşcinsel olduğunu öne sürdü. Bu sözlere sert tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanlığı, “Ortaçağ zihniyetindeki Başpiskopos Hrisostomos, ırkçı, ilkel ve hoşgörüden uzak anlayışında, küçük de olsa iyileşme olmadığını bir kez daha ispat etti” değerlendirmesinde bulundu.
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