Kıbrıs'ın sevilen ismi Saffet Soykal hayatını kaybetti
KKTC’de televizyon canlı yayınlarında teknik ekiplere sinirlenerek renkli görüntülere imza atan gazeteci Saffet Soykal hayatını kaybetti.
KKTC devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyonu’nda (BRT) uzun yıllar çalışan ve özel televizyonlarda da Rum medyası çevirileri yapan Saffat Soykal, renkli anlatımıyla Türkiye kanallarının sevilen isimleri arasında yer aldı. Kanal D’de yayınlanan Beyaz Şov başta olmak üzere yemek yarışma programlarına da katılan Soykal, KKTC’nin ekran yüzü olarak isim yaptı.
Bir süredir rahatsız olan Saffet Soykal, bu sabah Lefkoşa’da tedavi gördüğü Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Soykal, yarın toprağa verilecek.
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