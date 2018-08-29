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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Sefa KARAHASAN (DHA)
29.08.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

Kıbrıs'ı sarsan casusluk... Suçüstü yakalandı

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Kıbrıs'ı sarsan casusluk... Suçüstü yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), takibe alınan Mehmet Besimoğlu, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliği fotoğraflarken yakalandı. Fotoğrafları irtibat halinde olduğu Rum vatandaşı için çektiğini itiraf eden Besimoğlu, 'casusluk'tan tutuklandı. 

KKTC polisi, Rumlarla iş birliği yaptığını tespit ettiği Mehmet Besimoğlu'nu takip etmeye başladı. Besimoğlu'nun Rumlarla yaptığı görüşme ve buluşmalar kayda alındı. Besimoğlu, en son Gazimağusa Surlariçi'ne giderken, takip edildi. Canbulat Müzesi'nin surlarına çıkan Besimoğlu, bir köşeye çekilip, Gazimağusa Limanı'ndaki askeri birlik ile askerlerin dijital makineyle fotoğraflarını çekmeye başladı. Bu sırada operasyonu başlatan polis ekipleri, Besimoğlu'nu yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Besimoğlu'nun makinesinde yapılan incelemede, askerler ile birliğin fotoğrafları bulundu. 

RUM TARAFI İÇİN ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ 

Mehmet Besimoğlu, polis merkezindeki ilk ifadesinde, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliğin fotoğraflarını, ismini söylemediği Rum vatandaşına vermek üzere çektiğini itiraf etti. Üzerindeki cep telefonunda Rum hattı bulunan Besimoğlu'nun, adı henüz öğrenilemeyen Rum ile sürekli telefonda konuştuğu da kayda alındı. 'Casusluk' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu'nun evinde yapılan aramada; cep telefonları, dijital fotoğraf makineleri ve dizüstü bilgisayarlar bulundu. Polis, el koyulan eşyalar üzerinden araştırma başlattı. 

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Son 24 saatte ne oldu? (29.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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