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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.10.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs'ta çözüm istiyor

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Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs'ta çözüm istiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta çözüm istiyor, statükonun devamını istemiyor, olası bir çözümde haklı yerini almak istiyor." açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık rutin görüşmeleri kapsamında Başbakan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Akıncı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta yaptığı New York temasları sırasında Kıbrıs Türk tarafının bir daha sonuç odaklı olmayan, takvimsiz ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen, sırf müzakere olsun diye müzakere etme anlayışından uzaklaşılmasını istediğini ortaya koyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafının düşüncelerini bir kez daha kendisiyle paylaştıklarını belirten Akıncı, Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un raporunu henüz tamamlamadığını dile getirdi.


Akıncı, Lute'nin hazırlayacağı raporun 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi'ne sunulmasının beklendiğini, 30 Ekim'de de bu konuların tartışılmasının gündemde olduğunu vurgulayarak, "Bizim açımızdan durum çok açık ve nettir. Bu netlik de Genel Sekreterle paylaşılmıştır. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta çözüm istiyor, statükonun devamını istemiyor, olası bir çözümde haklı yerini almak istiyor, Kıbrıs'ın iki eşit ortağından biri olarak Kıbrıs'ın geleceğinin inşasında rol almak istiyor." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının, müreffeh ve barış içinde güzel bir gelecek kurulmasını istediğini ve bunun için de sonuç odaklı bir müzakere yöntemini öngördüğüne dikkati çeken Akıncı, "Kıbrıs Türk tarafı bir daha sonuç odaklı olmayan, takvimsiz ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen, sırf müzakere olsun diye müzakere etme anlayışından artık uzaklaşılmasını istiyor. Kıbrıs Türk tarafının temsilcisi olarak ve seçilmiş cumhurbaşkanı olarak yaptığım bütün temaslarda bu çerçeveyi aynen ortaya koydum." ifadelerini kullandı.

Akıncı, sonuç odaklı, takvimli ve stratejik anlaşmayı hedefleyecek bir çerçeveye Kıbrıs Türk halkının hazır olduğuna işaret ederek, bunun için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daha aktif bir rol almasını arzu ettiklerini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Alman ve Hollanda Dışişleri Bakanları de bu çerçevede temasları olduğunu belirten Akıncı, onlara da bu düşüncelerini aktardığını dile getirdi.

APLIÇ VE DERİNYA SINIR KAPILARININ AÇILMASI

Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerde güven arttırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan Derinya ve Aplıç sınır kapılarına da değinerek, Kıbrıs Türk tarafının bu konuyla ilgili siyasi iradeyi üç yıl önce ortaya koyduğunu ve bu kapıların açılması için çabalarını sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Akıncı, son günlerde siyasi iradenin olmadığı yönünde eleştiriler aldıklarını anlatarak, siyasi irade anlamında herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin Eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

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