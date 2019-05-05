Kıbrıs Rum yönetiminde ‘Fatih’ paniği

Yunanistan ve AB’den peşpeşe ‘sükûnet’ açıklamaları gelirken, KKTC de Birleşmiş Milletler’e Fatih’in bulunduğu noktanın tam ters yönünde, Ada’nın doğusunda sondaja başlayacağını bildirdi.

TÜRKİYE’NİN ALANI İÇİNDE

Türkiye, önceki gün denizcilik terminolojisinde ‘navtex’ adı verilen seyrüsefer bildiriminde bulunarak Fatih sondaj gemisinin eylül ayına kadar Kıbrıs’ın batısında sondaj çalışmaları yapacağını duyurdu. Fatih dün akşam saatlerinde ise Rum yönetiminin Baf kentinin 60 kilometre açıklarına ulaştı. Fatih sondaj gemisi Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği parsellerin dışında, Türkiye’nin ilan ettiği kendi münhasır ekonomik alanı içinde seyrediyor. Rumların tek taraflı olarak parsellediklerini açıkladıkları 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bölgelerin bir bölümü ile Türkiye’nin bölgesi üst üste geliyor. Fatih’in sondaj çalışmalarına başlayacağı nokta ise henüz belli değil. Türkiye’nin bir diğer sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa ise Ada’nın güneyinde çalışmalarına bir süredir devam ediyor.

KKTC DE HAZIRLANIYOR

KKTC ise BM’ye, Ada’nın doğusunda sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurdu. KKTC New York temsilciliğinden yapılan bildirimde, KKTC’nin, Rumların yaptığı gibi doğu Akdeniz’de kendi parsellerini belirlediği ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nı da ruhsatlandırdığı hatırlatıldı. Türkiye’nin Fatih’le Ada’nın batısına, KKTC’nin ise Ada’nın doğusunda sondaj hazırlıklarına girmesi, Rum yönetiminin paniğini arttırdı.

ŞİKÂYET ETTİLER



Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı girişimde bulunduğunu iddia ederek, BM Güvenlik Konseyi, AB ve Rusya’ya Türkiye’nin son hareketlerini şikâyet ettiklerini açıkladı. AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Federica Mogherini ise yazılı açıklama yaparak, Türkiye’nin sondaja başlayacağı açıklamasından büyük endişe duyduklarını belirtti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama yayınlayarak, Türkiye’nin sondaj kararının yasadışı olduğunu iddia etti. Son açıklama ise Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın tansiyonun düşürülmesi çağrısı oldu.

"GEMİLERİMİZ FAALİYETTE"



KKTC’ye günübirlik ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin sondaj ve araştırma gemilerinin Kıbrıs adası çevresinde faaliyette olduğunu söyledi. Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Girne’de düzenlenen medya toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Rumların tek yanlı doğalgaz sondaj faaliyetlerine değindi. Türkiye ve KKTC’nin haklarını savunmaya kararlı olduklarını belirten Çavuşoğlu, “KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerimiz faaliyetlerine başladı” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Türkiye’nin sondaj çalışmalarını eleştiren Batılı ülkelere seslenerek, “Onlara söylediğimiz şudur, Rum tarafı bu girişimleri yaptığında neredeydiniz? Onlara ne dediniz veya ne diyeceksiniz? Onlara bir şey yoksa bizim yaptığımız aksiyona karşı reaksiyondur. Siz araştıracaksanız, biz de araştıracağız. Bu konuda Türkiye ile işbirliği içindeyiz, Türkiye’nin iki sondaj gemisi var, bunlar yeri ve zamanı geldikçe buralarda bu görevi ifa edecekler. Etmeye de başladılar zaten” diye konuştu.