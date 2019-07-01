‘Kıbrıs müzakerelerinin devamına hazırız’ mesajı
BİR yanda Fatih ve Yavuz gemilerinin doğalgaz sondaj faaliyetleri, diğer yanda KKTC’nin kapalı tutulan Maraş kentini açmaya yönelik adımları Rum lider Nikos Anastasiadis’i köşeye sıkıştırdı.
Kıbrıslı Türklerle uzlaşmayı bugüne kadar kabul etmeyen Anastasiadis, iki yıl önce İsviçre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerine yeniden ve kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu açıkladı. Anastasiadis, BM’nin Kıbrıs sorunu ve doğalgaz krizinin ele alınacağı garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı 5’li zirve planladığını belirterek, “Garantör ülkeler ve Kıbrıslı Türklerle her zaman görüşmeye hazırım” dedi.
BM’YE MEKTUP YAZDI
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e müzakerelerin devamını istediği yönünde mektup yazdığını anlatan Rum lider, bugüne kadar Kıbrıs’ta iki devletli çözümden bahsetmediğini, sadece Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliğe dayalı federasyon yerine merkezi yetkileri azaltılmış modeller dile getirdiğini söyledi. Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin Ada çevresindeki doğalgaz kaynaklarındaki haklarını, oluşturacakları bir fonda garanti altına alacaklarını kaydetti.
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