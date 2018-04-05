Kıbrıs müzakerelerinde yeni başlangıç umudu
KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, İsviçre’de geçen yıl Temmuz ayında başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmak için KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sıcak mesajlar göndermeye başladı.
Rum lider, çözüm olması halinde yeni kurulacak federal Kıbrıs’ta Türklerle dönüşümlü başkanlığı kabul edeceğini belirterek, “Türklerin siyasi eşitliğini saygıyla kabul ederim, ancak sayısal eşitliği kabul etmem” açıklaması yaptı.
16 NİSAN’DA BULUŞACAKLAR
Güney Kıbrıs’ta bir etkinlikte konuşan Anastasiadis, 16 Nisan’da Lefkoşa’daki BM denetimindeki ara bölgede buluşacağı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Müzakerelerin yeniden başlaması için Rumların zihniyet değişikliğine gitmesi ve bunu ispat etmesi gerekir” sözlerine yanıt verdi. Kıbrıslı Türklerden de zihniyet değişikliği isteyen Anastasiadis, “Bir toplumun karşı tarafı olumsuz etkileyecek imtiyazlar talep etmemesi gerekir” dedi. Rum lider bu sözleriyle, Türkiye’nin garantörlüğü ve askerin kalması konusundaki Türk tarafının talebini kast etti. ◊ Ömer BİLGE / LEFKOŞA
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