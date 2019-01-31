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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
31.01.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Kıbrıs gazisinin parasını çaldılar, gece kulübünde eğlenirken yakalandılar

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Kıbrıs gazisinin parasını çaldılar, gece kulübünde eğlenirken yakalandılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kıbrıs gazisi 66 yaşındaki Ferhat Yılmaz, İstanbul’da yaşayan oğluna para göndermek için sıra beklediği bankanın içinde iki kişi tarafından soyuldu. Soygunu yapan gençler, bir gece kulübünde eğlenirken yakalandı.

Olay Başkent Lefkoşa’da terminal bölgesinde bulunan bir bankanın şubesinde meydana geldi. Ferhat Yılmaz, başka bir bankadan çektiği 31 bin TL’yi İstanbul’a göndermek için bir bankanın şubesine girdi.

Bankaya giren B.T. (21) ve R.C.Ç (21), bankaya girerek, Yılmaz’ın elindeki zarfı alıp kaçarken; Yılmaz da, "yardım edin" diye bağırmaya başladı. Olay yerine gelen Lefkoşa Adli Şube ve Cürmü Önleme Şubesi ekipleri inceleme yaptı.

SOLUĞU GECE KULÜBÜNDE ALDILAR

İncelemelerin ardından gazinin parasını çalan şüphelilerin fotoğrafları medya ile paylaşıldı. Polis, olaydan 10 saat sonra şüphelilerin, Lefkoşa’dan 40 km uzaklıkta bulunan Güzelyurt’ta bir gece kulübünde olduğu bilgisine ulaştı. Gece kulübüne baskın yapan polis, iki şüpheliyi eğlenirken yakaladı. Zanlıların 31 bin TL’nin yarısını harcadığı tespit edildi. Zanlılar polis tarafından gözaltına alındı.

Kıbrıs gazisinin parasını çaldılar, gece kulübünde eğlenirken yakalandılar

SOYGUN ANINI ANLATTI

Kıbrıs gazisi Yılmaz, olay sırasında bankada güvenlik görevlisinin olmadığını belirterek, "Yaşadıklarım karşısında şoka uğradım. Her şey bir anda olup bitti. Bir bankadan oğluma para göndermek için para çektim. Daha sonra başka bir bankaya gittim. Sıra numarası alıp bekleyemeye başladım. Koltuklardan birinde oturuyordum. İçerisi çok fazla kalabalık değildi. Aniden elimdeki zarf bir şahıs tarafından çekilerek alındı. Kapıya yakın oturduğum için zarfı alıp hemen, yanındaki diğer kişi ile dışarı doğru koşmaya başladılar. Ben de bir süre peşlerinden koştum ancak yakalayamadım. Daha sonra bankaya döndüm. Oradakiler de ne olduğunu tam anlayamadı. Olayı anlattım, kamera görüntülerine bakıldı ve polis çağrıldı. Ben de polis ile birlikte görüntüleri izledim. O iki şahıs beni gözüne kestirmiş, takip etmiş" dedi.

 

 

 

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