Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44’üncü yıldönümü Girne'de Şafak Nöbeti'yle başladı
KIBRIS Barış Harekatı’nın 44’üncü yıldönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa’ya gelen ve ilk yurt dışı gezisini de böylece KKTC’ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyaya seslenerek, Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri Rumların azınlığı haline getirmeyeceklerini söyledi. Oktay, Kıbrıslı Rumlar’dan zihniyet değişikliği de beklemediklerini vurguladı. Törenler binlerce Kıbrıslı Türk'ün, Türk askerinin Kıbrıs'a ilk çıktığı Girne'deki plajda sabahın erken saatine kadar devam eden 'Şafak Nöbeti'yle başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Ada’ya gelen Fuat Oktay’a, Kıbrıs konusunda tecrübeli isimler, eski Kıbrıs’dan sorumlu Başbakan Yardımcıları ve AK Parti milletvekilleri Recep Akdağ ile Tuğrul Türkeş eşlik etti.
ERDOĞAN’DAN KUTLAMA MESAJI
Başkent Lefkoşa’da geçit töreninin yapıldığı tören alanında Kıbrıs Türk halkına seslenen Oktay, konuşmasının önemli bir bölümünü Kıbrıs sorununa ayırdı ve Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri azınlık hale gelmesine asla müsaade etmeyeceğini söyledi.
Oktay, 50 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde Rumların sürekli uzlaşmaz tutum içinde bulunduklarına dikkat çekerek, “Rum tarafının uzlaşmaz zihniyetinin değişmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir” dedi. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama mesajını da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.
AKINCI: 1974 OLMASAYDI…
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, konuşmasında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanacağını vurguladı. Akıncı, “Türk ordusu, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak sadece Kıbrıslı Türkleri kurtarmadı.
Rumların seçtiği Makaryos’u da kurtardı ve Yunanistan’a da cuntanın devrilmesine yol açarak demokrasinin gelmesini sağladı. Rumlar müzakere süreçleri boyunca çözüm çabalarına sürekli engel oldu. Türklerden gelen mozaikleri bile söktüler, Türkler’den ucuz diye alınan akaryakıta bile engel oluyorlar. Rumları şikâyet için söylemiyorum bunlar gerçek yaşananlar” diye konuştu.
KIBRIS SORUNU VE EKONOMİ MASADA
Lefkoşa’daki askeri törenlerin ardından Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile ayrı ayrı görüşecek. Görüşmelerde Kıbrıs’tan sorumlu eski başbakan yardımcıları Recep Akdağ ve Tuğrul Türkeş de katılacak.
Hükümet yetkilileri ile temaslarda Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımların yanısıra son aylardaki döviz artışından kaynaklanan KKTC’nin bütçe açıkları da masaya yatırılacak. KKTC Başbakanı Erhürman, döviz artışının KKTC ekonomisine olumsuz etkisinin 250 milyon liranın üzerinde olduğunu açıklamıştı.
ŞAFAK NÖBETİ’NDE 20 TEMMUZ CANLANDIRILDI
20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde dün akşam Girne’de binlerce Kıbrıslı Türk, “Şafak nöbeti” tuttu. Türk ordusunun 44 yıl önce adaya adım attığı ilk yer olan Yavuz Çıkarma Plajın’da kutlama etkinlikleri yapıldı. Kıraç konseri ile devam eden etkinlik, sabahın erken saatlerinde Türk ordusunun temsili çıkarma gerçekleştirmesi ile sona erdi. Etkinlikte temsili çıkarma yapan Türk askerleri dualarla karşılandı.
20 Temmuz kutlamaları gün boyu devam edecek akşam saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri’nin Türk Yıldızları uçakları Girne semalarında gösteri yapacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da akşam özel resepsiyon verecek.
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