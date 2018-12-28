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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
28.12.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Kevin Spacey'nin 'cinsel taciz' videosu polise verildi

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Kevin Spacey'nin 'cinsel taciz' videosu polise verildi

ABD'de Massachusetts polisinin elinde, Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey'nin, onu cinsel tacizle suçlayan 18 yaşındaki bir kominin cinsel organına dokunurken çekildiği iddia edilen bir video olduğu açıklandı.

2016'da çekilen Snapchat videosu, şikayet başvurusuyla birlikte Nantucket Bölge Mahkemesi'ne gönderildi.

Başvuruda, Spacey'nin 7 Temmuz 2016'da 'Hadi sarhoş olalım" diyerek en az 8 içki ısmarladığı komiyi evine götürmeye çalıştığı ve cinsel organının büyüklüğüyle övündüğü öne sürülüyor.

Şikayet bavurusu, 59 yaşındaki Spacey'nin eski bir televizyon sunucusunun 14 yaşındaki oğluna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan davadan sonra kamuoyuna duyuruldu.

Netflix, Spacey'nin en az 8 erkeğe cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından aktörü başrolde yer aldığı House of Cards dizisinden çıkarmıştı.

'CİNSEL ORGANININ BÜYÜKLÜĞÜYLE ÖVÜNDÜ'

Mahkeme kayıtlarına göre Spacey, 23:30'da adı açıklanmayan kominin çalıştığı kulübe geldi. Komi mesaisini bitirdikten sonra Spacey'nin yanına gitti. Spacey, 18 yaşında olmasına rağmen 23 yaşında olduğunu söyleyen komiye 4 ya da 5 bira ısmarladı. Spacey daha sonra "Hadi sarhoş olalım" dediği bu kişiye 4 ya da 5 bardak da viski aldı.

Spacey, sonrasında komiye, cinsel organına gönderme yaparak "Seninki ne kadar?" diye sordu, kendi cinsel organının büyük olduğunu söyledi.

Kevin Spacey ve komi, 01:00'de sigara içmek için dışarı çıktı. Spacey bu sırada komiyi evine gelmesi için ikna etmeye çalıştı.

Komi şikayet başvurusunda Spacey'nin teklifini reddettiğini ama birlikte bir Instagram fotoğrafı çektirmek için ünlü oyuncunun yanından ayrılmadığını anlattı.

KIZ ARKADAŞI İNANMAYINCA VİDEO ÇEKİP YOLLADI

Şikayet başvurusuna göre, Spacey ve komi daha sonra içeri geçti. Spacey, kulüpteki piyanonun başında kalçasını ellediği kominin fermuarını açıp 3 dakika kadar cinsel organına dokundu.

Komi, bu sırada kız arkadaşıyla mesajlaşıyordu. Kız arkadaşı anlattıklarına inanmayınca, Snapchat'te video çekerek yolladı.

Komi, içki içme yaşınının tutmaması nedeniyle başının derde girmesinden çekindiği için o an ne yapacağını bilemediğini söyledi, kulüpteki bir kadına "Kevin Spacey bana tecavüz etmeye çalışıyor" dedi.

Kadının tavsiyesi üzerine komi evine gitti. Spacey, daha sonra komiye "Sanırım birbirimizi kaybettik" diye cep telefonu mesajı yolladı.

Komi, evde kızkardeşine "Kevin Spacey bana tecavüz etti" dedi.

Kevin Spacey komiyi taciz ettiği iddiasına House of Cards'ta canlandırdığı Frank Underwood karakterine büründüğü bir videoyla yanıt verdi, "Kesinlikle, yapmadığım şeylerin bedelini ödemeyeceğim" dedi.

Davanın ilk duruşması 7 Ocak'ta yapılacak.

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