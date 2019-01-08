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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
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08.01.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Kevin Spacey hakim karşısına çıktı

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Kevin Spacey hakim karşısına çıktı

Amerikalı ünlü oyuncu Kevin Spacey, 2016'da Massachusetts eyaletinde, o sırada 18 yaşında olan bir erkeğe cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla Nantucket Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Yargıç Thomas Barrett, Spacey'nin söz konusu gençten ve ailesinden uzak durmasına hükmetti ve duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

Barrett, Spacey'nin 4 Mart'taki duruşmaya telefonla katılmasının yeterli olacağını belirtti.

Mahkeme, davacı genç ile o zamanki kız arkadaşından, iddianın yaşandığı gün ile 6 ay sonrasına kadarki cep telefonu yazışmalarını ve diğer bilgileri saklamalarını istedi.

Spacey'nin avukatı Alan Jackson, cep telefonu bilgilerinin "büyük ihtimalle Spacey'nin suçsuzluğunu kanıtlayacağına" inandıklarını savundu.

Mahkeme kayıtlarına göre, Spacey'nin avukatları suçlamaların "alenen yanlış" olduğunu savunarak iddialara ilişkin herhangi bir görgü tanığı olmadığını ileri sürdü.

BBC'nin haberine göre, 10 dakika süren duruşmanın ardından kefalet ödemesine gerek görülmeyen Spacey serbest bırakıldı.

Spacey ve avukatı, mahkeme binasından ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Cape and Islands Bölge Savcısı Michael O'Keefe, geçen ay sonunda yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Spacey'nin 2016'da Massachusetts eyaletinde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını duyurmuş ve Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.

Spacey ise hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Spacey'nin kariyeri, geçen yıl Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 1986'da 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu.

Yapım şirketi Netflix, aktörün popüler televizyon dizisi "House of Cards"taki rolüne son verilmiş, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekmişti. Spacey'nin menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Rapp'in açıklamalarından sonra aktörle ilgili başka taciz suçlamaları da gün yüzüne çıkmıştı.

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