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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kesmir’e tecrit

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Kesmir’e tecrit

Hindistan’ın, Pakistan ile aralarında yıllardır ihtilafa neden olan ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu Keşmir’in özerkliğini iptal etmesi sonrası bölge dünyadan tecrit edildi. 4 gündür bölgede iletişim hatları kesik, mahalleler tellerle çevrili.

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesi, bölge halkının günlük yaşamını da derinden etkiledi. Yeni Delhi’ye bağlı on binlerce güvenlik gücü, özel statüsü pazartesi günü iptal edilen Cammu Keşmir bölgesinde devriye geziyor. İşlek caddeler üzerinde kepenkleri kapalı mağazaların önüne çelik bariyerler yerleştirildi. Bölgedeki mahalleler dikenli teller ve kontrol noktalarıyla birbirinden ayrılmış durumda. Amerikalı Associated Press (AP) haber ajansı, bölgedeki ‘ürkütücü’ sessizliğin zaman zaman güvenlik araçlarının motor sesi ve kargaların gürültüsüyle bölündüğünü yazdı.

KESİNTİDE 4’ÜNCÜ GÜN

Hindistan yönetimi tarafından güvenlik çemberine alınan ve tecrit edilen bölgede, iletişim hatlarının tamamına yakını kesilmiş durumda. Sabit ve mobil hatların kesintiye uğradığı bölgede, internet hattı da çalışmıyor. Bu da bölge halkının birbirleriyle ve bölge dışındaki akrabaları ve arkadaşlarıyla iletişim kuramadığı anlamına geliyor. Bölgede yalnızca sınırlı sayıda kablolu televizyon ve yerel radyo yayını mevcut. Dün itibariyle bölgedeki iletişim kesintileri 4’üncü gününe girdi. Bu da bölgede çalışan basın kuruluşlarını bölge dışına çıkmaya zorluyor. Bölgeye dışarıdan haber de ulaşamıyor. Bölgenin başkenti olan Srinagar’da, dikenli teller ve kolluk kuvvetleriyle çevrili kontrol noktalarından geçerek evlerine ulaşmaya çalışan birkaç yaya göze çarpıyor. Alışveriş merkezleri ve bakkalların da kapalı olduğu tecrit bölgesinde, klinikler dahi kapalı.

Geçmiş dönemlerde uygulanan tecritte, çevre mahallelerdeki bazı noktalar, karanlık çöktüğünde kapılarını birkaç saatliğine insanların temel ihtiyaçlarını alabilmesi için açılıyordu. AP’ye konuşan Srinagar’daki Shri Maharaja Hari Singh hastanesi yetkilileri, en az 50 kişinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonucu normal ve plastik mermi yarasıyla kendilerine müracaat ettiğini bildirdi.

Kesmir’e tecrit

ASKERİ SEÇENEK MASADA DEĞİL AMA

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslamabad yönetiminin Keşmir krizinin çözümü için hukuki ve siyasi kanalları tercih ettiğini söyledi. Kureyşi, askeri seçeneği değerlendirmediklerini ancak herhangi bir saldırıya karşı cevap verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin arasında bölünmüş durumda. Bölgenin yüzde 45’i Hindistan, yüzde 35’i Pakistan, yüzde 20’si de Çin kontrolünde. 12 milyon nüfuslu Cammu Keşmir, Hindistan’da Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet.

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