Kesmir’e tecrit

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesi, bölge halkının günlük yaşamını da derinden etkiledi. Yeni Delhi’ye bağlı on binlerce güvenlik gücü, özel statüsü pazartesi günü iptal edilen Cammu Keşmir bölgesinde devriye geziyor. İşlek caddeler üzerinde kepenkleri kapalı mağazaların önüne çelik bariyerler yerleştirildi. Bölgedeki mahalleler dikenli teller ve kontrol noktalarıyla birbirinden ayrılmış durumda. Amerikalı Associated Press (AP) haber ajansı, bölgedeki ‘ürkütücü’ sessizliğin zaman zaman güvenlik araçlarının motor sesi ve kargaların gürültüsüyle bölündüğünü yazdı.

KESİNTİDE 4’ÜNCÜ GÜN

Hindistan yönetimi tarafından güvenlik çemberine alınan ve tecrit edilen bölgede, iletişim hatlarının tamamına yakını kesilmiş durumda. Sabit ve mobil hatların kesintiye uğradığı bölgede, internet hattı da çalışmıyor. Bu da bölge halkının birbirleriyle ve bölge dışındaki akrabaları ve arkadaşlarıyla iletişim kuramadığı anlamına geliyor. Bölgede yalnızca sınırlı sayıda kablolu televizyon ve yerel radyo yayını mevcut. Dün itibariyle bölgedeki iletişim kesintileri 4’üncü gününe girdi. Bu da bölgede çalışan basın kuruluşlarını bölge dışına çıkmaya zorluyor. Bölgeye dışarıdan haber de ulaşamıyor. Bölgenin başkenti olan Srinagar’da, dikenli teller ve kolluk kuvvetleriyle çevrili kontrol noktalarından geçerek evlerine ulaşmaya çalışan birkaç yaya göze çarpıyor. Alışveriş merkezleri ve bakkalların da kapalı olduğu tecrit bölgesinde, klinikler dahi kapalı.

Geçmiş dönemlerde uygulanan tecritte, çevre mahallelerdeki bazı noktalar, karanlık çöktüğünde kapılarını birkaç saatliğine insanların temel ihtiyaçlarını alabilmesi için açılıyordu. AP’ye konuşan Srinagar’daki Shri Maharaja Hari Singh hastanesi yetkilileri, en az 50 kişinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonucu normal ve plastik mermi yarasıyla kendilerine müracaat ettiğini bildirdi.

ASKERİ SEÇENEK MASADA DEĞİL AMA

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslamabad yönetiminin Keşmir krizinin çözümü için hukuki ve siyasi kanalları tercih ettiğini söyledi. Kureyşi, askeri seçeneği değerlendirmediklerini ancak herhangi bir saldırıya karşı cevap verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin arasında bölünmüş durumda. Bölgenin yüzde 45’i Hindistan, yüzde 35’i Pakistan, yüzde 20’si de Çin kontrolünde. 12 milyon nüfuslu Cammu Keşmir, Hindistan’da Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet.