‘Kesinlikle İran destekli’

Petrol tesislerini hedef alan hava saldırısına ilişkin dün bir basın toplantısı düzenleyen Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, saldırının “kesinlikle İran tarafından desteklendiğini” söyledi. Aramco’nun her iki tesisine yönelik saldırıda toplam 18 SİHA ile 7 cruise (seyir) füzesi kullanıldığını kaydeden Maliki, silahların tümünün İran yapımı olduğunu kaydetti. Füzelerin kuzeyden ateşlendiği, ancak tam fırlatma noktasının belirsiz olduğu bilgisini veren Sözcü Maliki, bunun kesin olarak tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Toplantıda Aramco tesislerine atılan füzelerin kalıntıları da gösterildi.

‘SALDIRI OBJEKTİF SORUŞTURULMALI’

Suudi Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi Abkayk’a geçen cumartesi füze ve silahlı insansız hava araçları ile yapılan hava saldırısının yankıları sürerken, Moskova’dan olayla ilgili soruşturmanın objektif yürütülmesi talebi geldi. Krizin patlak verdiği günden bu yana Suudi Arabistan ile ilk teması dün kuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Suudi tarafından gelen talep üzerine Devlet Başkanı Putin, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, yaşanan saldırıdan Rusya’nın ciddi tedirgin olduğunu dile getirerek, olayın geniş çaplı, detaylı ve objektif olarak soruşturulmasının yerinde olacağını iletti” denildi. (Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA)

TRUMP: RUHANİ İLE ŞU ANDA GÖRÜŞMEYECEĞİM

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile şu anda görüşmeyi tercih etmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, New Mexico eyaletinden California’ya geçerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gelecek hafta New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Trump, “Asla hiçbir ihtimali göz ardı etmem ama onunla görüşmeyi tercih etmem” yanıtını verdi. Öte yandan Amerikan NBC’ye göre Pentagon, Başkan Trump’a aralarında füzelerin ateşlendiği iddia edilen noktaların vurulması ya da İran’ın petrol altyapısını hedef alacak gizli siber operasyonların olduğu bir dizi askeri seçenek sundu.

RUHANİ: SİZİ UYARMAK İÇİN VURDULAR

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait tesislere düzenlenen saldırıya destek vererek, “Sizi uyarmak ve ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve savaşı sona erdirmeli” dedi. Başkent Tahran’daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, bölgede çatışma istemediklerini ancak çatışmayı başlatanın kim olduğunun da görülmesi gerektiğini söyledi. Ruhani, Saudi Aramco’ya yönelik saldırıya işaret ederek, “Hastane, okul ya da Sana’da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız” ifadelerini kullandı. Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM uzmanlarının, saldırıları yerinde soruşturmaya başladıklarını açıkladı. Guterres ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin 24 Eylül’de New York’ta başlayacak BM Genel Kurulu’na katılabilmesi için vize çıkarılması yönünde ABD ile temasa geçtiklerini belirtti.

HUSİLERDEN DUBAİ TEHDİDİ

Suudi Arabistan’a yönelik saldırının ardından Yemen’deki Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi ve popüler turizm merkezi Dubai’de onlarca hedef belirledikleri ve buralara saldırı düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu. Husi sözcüsü Yahya Saree, “Bir drone’a bile dayanamayan camdan kuleleriniz için güvenlik istiyorsanız, Yemen’i rahat bırakın” dedi. BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen Arap Koalisyonu’nun bir parçası. Bu arada Saudi Aramco’ya düzenlenen saldırıların ardından Riyad yönetimi ticari gemileri korumak için ABD öncülüğünde oluşturulan deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığını duyurdu. Koalisyonda İngiltere, Avustralya, İsrail ve Bahreyn de yer alıyor.