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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kertenkelelerle ‘kasdaş’ cıktık

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Kertenkelelerle ‘kasdaş’ cıktık

Biyologlar, ana rahminde fetüs ve embriyo dönemlerindeyken bebeklerin ellerinde kertenkelelerde de bulunan kasların oluştuğunu, ancak bunların doğuma yaklaşırken kaybolduğunu ortaya çıkardı.

ABD’deki Howard Üniversitesi’nden Dr. Rui Diogo önderliğinde yürütülen araştırmayla, insanların geçirdiği evrim sürecine ışık tutan bir bulguya daha rastlandı. Bilim insanlarının 7-13 hafta arasındaki embriyo ve fetüsleri 3 boyutlu yazıcılarla incelediği araştırmaya göre, ana rahmindeki insan bebeklerinin ellerinde kertenkelelerin kaslarını andıran kaslar oluşuyor. Bu kaslar, gelişimin doğal süreciyle yok oluyor. Biyologlar bu yok etme sürecinin, insanların başparmaklarında diğer parmaklarına kıyasla fazladan bir kas bulunmasıyla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor. İnsan bedeninde kuyruksokumu, apandisit ve yirmi yaş dişleri gibi, geçmişte işlevi olan fakat insanların geçirdiği evrimle işlevini yitirse de henüz tam olarak kaybolmamış organlar bulunuyor. Dr. Diogo, kaybolan bu kasların her zaman insanların avantajına olmadığını belirterek, “Bizi gerçekten ‘süper insanlar’ yapabilecek şeyleri de kaybediyoruz” dedi.

Kertenkelelerle ‘kasdaş’ cıktık

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