Kertenkelelerle ‘kasdaş’ cıktık
Biyologlar, ana rahminde fetüs ve embriyo dönemlerindeyken bebeklerin ellerinde kertenkelelerde de bulunan kasların oluştuğunu, ancak bunların doğuma yaklaşırken kaybolduğunu ortaya çıkardı.
ABD’deki Howard Üniversitesi’nden Dr. Rui Diogo önderliğinde yürütülen araştırmayla, insanların geçirdiği evrim sürecine ışık tutan bir bulguya daha rastlandı. Bilim insanlarının 7-13 hafta arasındaki embriyo ve fetüsleri 3 boyutlu yazıcılarla incelediği araştırmaya göre, ana rahmindeki insan bebeklerinin ellerinde kertenkelelerin kaslarını andıran kaslar oluşuyor. Bu kaslar, gelişimin doğal süreciyle yok oluyor. Biyologlar bu yok etme sürecinin, insanların başparmaklarında diğer parmaklarına kıyasla fazladan bir kas bulunmasıyla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor. İnsan bedeninde kuyruksokumu, apandisit ve yirmi yaş dişleri gibi, geçmişte işlevi olan fakat insanların geçirdiği evrimle işlevini yitirse de henüz tam olarak kaybolmamış organlar bulunuyor. Dr. Diogo, kaybolan bu kasların her zaman insanların avantajına olmadığını belirterek, “Bizi gerçekten ‘süper insanlar’ yapabilecek şeyleri de kaybediyoruz” dedi.
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