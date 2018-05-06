Kerry’den nükleer anlaşma için diplomasi
ABD’nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry’nin, 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yürürlükte tutmak için İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le ‘gölge diplomasisi’ yürüttüğü iddia edildi.
Boston Globe’un iddiasına göre Kerry, iki hafta önce New York’u ziyaret eden Zarif’le BM binasında bir araya gelerek, Trump’ın çekilmek istediği anlaşmayı koruma stratejilerini görüştü.
Kerry’nin, Alman Cumhurbaşkanı, AB Dış İlişkiler Temsilcisi Mogherini ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın da aralarında olduğu isimlerle görüştüğü de belirtildi.
Trump, anlaşma için 12 Mayıs’a kadar süre vermişti.
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