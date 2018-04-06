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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.04.2018 - 20:21, Son Güncelleme:

Kerkük'te gerilimi artıracak iddia: Son açıklama Irak'tan

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Kerkük'te gerilimi artıracak iddia: Son açıklama Irak'tan

Irak'ta Peşmerge güçlerinin Kerkük kentine geri döneceği iddialarının asılsız olduğu bildirildi. KYB Kerkük Milletvekili Taha, “Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Peşmerge'nin de içinde yer alacağı ortak bir gücün kurulması yönünde görüşmeler yapılıyor” iddiasında bulunmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin siyasi danışmanı İhsan eş-Şammari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı siyasi taraflar Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere merkezi yönetimle anlaşma sonucu geri döneceği yönündeki açıklamalar asılsızdır" dedi.

Irak merkezi yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında bu yönde hiçbir anlaşmanın bulunmadığını aktaran Şammari, "Güvenlik mekanizmasını (Kerkük ve tartışmalı bölgeler) kontrol eden birleşik güçlerimizdir. Konuyla alakalı da (Peşmerge'nin geri dönüşü) hiçbir müzakere, anlaşma veya baskı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

KYB'DEN İDDİA

Son günlerde Irak basınında, 10 Ekim 2017 tarihinde merkezi güçlerin girmesi sonucu Kerkük ve tartışmalı bölgelerden çekilen Peşmerge'nin buralara yeniden geri döneceği iddiaları ortaya atılmıştı. Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerdeki Türkmen ve Araplar, Peşmerge'nin geri dönmesine sıcak bakmıyor.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük Milletvekili Rebvar Taha, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, “Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Peşmerge'nin de içinde yer alacağı ortak bir gücün kurulması yönünde görüşmeler yapılıyor.” demişti.

Taha, görüşmelerin hangi taraflar arasında yapıldığına dair bilgi vermemişti.

GÜVENLİK BAHANESİ

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, yaptığı açıklamada, zaman zaman yaşanan güvenlik sorunları bahane edilerek Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde güvenliğin sağlanması mevzusuna Peşmerge'nin dahil edilmesini istemediklerini belirtmişti.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim 2017'de Peşmerge güçlerinin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı. 

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