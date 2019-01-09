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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.01.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Kerkük'te bayrak krizinde yeni perde: İzin vermeyiz!

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Kerkük'te bayrak krizinde yeni perde: İzin vermeyiz!

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB), Kerkük'teki parti binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asmasına karşı olduğunu belirterek, kentin IKBY'nin sınırları içerisinde yer almadığını söyledi.

Abdulmehdi, dün gece yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük, IKBY'nin anayasada belirlenen sınırları dışında ve tartışmalı bölgeler
arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı. 

Başbakan, tartışmalı bölgeler sorunu anayasal düzeyde çözülene kadar kimsenin emrivaki davranışlarla değişimler yapmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. 

KYB'NİN PARTİ BİNALARINA BAYRAK ASMASI

Süleymaniye merkezli KYB, dün gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve 1 yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını tekrar astı. 
Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savundu. 

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara dokunmadı. 

KERKÜK MESELESİ VE IKBY BAYRAĞI

Peşmerge güçleri, 16 Haziran 2014'te Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Kerkük'te boşalttığı üslerine konuşlanmaya başlamıştı.

Kerkük'ü fiili olarak 3 yıl boyunca denetimine alan IKBY, Mart 2017'de nevruz kutlamaları sırasında Kerkük Kalesi'nde IKBY bayrağını göndere çekmiş, tüm resmi kurumlara da asılmasını talep etmişti.

Türkmen ve Arapların itirazı üzerine harekete geçen Irak Meclisi de bayrağın göndere çekilmesini reddetmişti.

Bayrağın göndere çekilmesiyle başlayan kriz daha sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Haziran 2017'de gayrimeşru referanduma gideceklerini ve buna Kerkük'ün de dahil edildiğini duyurmasıyla tırmanmıştı.

Referandum sonrası Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'de düzenledikleri askeri operasyonla Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (09.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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