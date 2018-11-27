Kerç Boğazı nerede?
Kerç Boğazı'nda Ukrayna savaş gemileri ile Rus savaş gemileri arasında yaşanan sıcak temas ve sonrasında yaşanan gerginlik, gözleri Kerç Boğazı'na çevirdi. Kerç Boğazı'nın nerede olduğunu ve jeopolitik önemini merak eden vatandaşlar, daha önce duymadıkları bu boğaz hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kerç Boğazı nerede?
Basında yer alan haberlerin ardından Kerç Boğazı, en çok merak edilen ve konuşulan konular arasında yer aldı. İşte, Karadeniz'de yer alan Kerç Boğazı'na dair detaylar...
Kerç Boğazı, Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren deniz geçidi ve boğazdır. İlk ve Ortaçağ boyunca, su yollarını birleştiren önemli bir ticari yol işlevi görmüştür. MÖ 8. yüzyıldan başlayarak, Kerç Boğazı'nın iki yakası boyunca Grek ticaret kentleri (koloniler) kurulmuştur. Bunların en önemlileri boğazın batı yakasında bulunan ve Bosporos Krallığı'nın başkenti de olan Panticapaeum ile güneyindeki Nymphaion, doğu yakasında da Phanagoria ve Hermonassa idi.
Kerç Boğazı, daha sonra birçok kez el değiştirdi. 1783'te Kırım Hanlığı'nın lağvedilip topraklarının Rusya'ya ilhak edilmesi sonucu, tamamıyla Rus denetimine girdi. Sovyetler döneminde, Rus SFS Cumhuriyetine bağlı bir oblast olan Kırım, 1954'te Ukrayna SSC'ye verildi. 1991 yılı sonunda Sovyetler'in dağılması üzerine, Kerç Boğazının batı yakası Ukrayna, doğu yakası da Rusya Federasyonu sınırları içinde kaldı. 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonucu boğazın kontrolü tekrar Rusya'ya geçti. Kerç Boğazı son olarak, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrası gündem oldu.
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