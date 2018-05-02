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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriDünya Kepçeyle yanlışlıkla sınırı geçti, Yunan askerleri gözaltına aldı!
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Dünya
AA-DHA / Fotoğraf: Arşiv
02.05.2018 - 18:14, Son Güncelleme:

Kepçeyle yanlışlıkla sınırı geçti, Yunan askerleri gözaltına aldı!

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Kepçeyle yanlışlıkla sınırı geçti, Yunan askerleri gözaltına aldı!

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan kepçe operatörü Musa Alerik, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan iş makinesiyle yanlışlıkla geçtiği Yunanistan'da gözaltına alındı. Yunan askerleri Alerik’in kullandığı kepçeye de el koyarak kendi sınır kapılarına götürdü. Yunanlılar, Musa Alerik’in 8 metre sınırı geçtiğini iddia etti.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması için Edirne Belediyesinden iş makinası yardımı istendi. Belediye işçisi gümrüklü sahada kepçeyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine işçinin yanlışlıkla iş makinesiyle manevra yaptığı sırada Yunanistan toprağına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti. Gürkan, Oristiada'da karakola götürülen işçinin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Kepçeyle yanlışlıkla sınırı geçti, Yunan askerleri gözaltına aldı!Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan kepçe operatörü Musa Alerik, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan iş makinesiyle yanlışlıkla geçtiği Yunanistan'da gözaltına alındı. Yunan askerleri Alerik’in kullandığı kepçeye de el koyarak kendi sınır kapılarına götürdü. Yunanlılar, Musa Alerik’in 8 metre sınırı geçtiğini iddia etti.
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MANEVRA YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI!
DHA'nın haberine göre olay saat 17.30 sıralarında yaşandı. İşini tamamlayan kepçe operatörü, tampon bölgeden dönüş yapacağı sırada Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörünün, bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduktan sonra Orestiada kentine götürüldüğü öğrenildi.

Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 2 Yunan asker geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türkiye’ye girmiş ve gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen Yunan askerleri tutuklanıp cezaevine konulmuştu.

YUNANLILAR KEPÇEYE DE EL KOYDU
Yunan askerleri tarafından tampon bölgede gözaltına alınan kepçe oparatörünün Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Musa Alerik (38) olduğu belirlendi. Bu arada Yunan askerleri Alerik’in kullandığı kepçeye de el koyarak kendi sınır kapılarına götürdü. Yunanlılar, Musa Alerik’in 8 metre sınırı geçtiğini iddia etti.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar tahlihsiz bir olay yaşadık. Saat 15.30 sıralarında arkadaşımız gümrük sahasında Türkiye tarafında bir derin su kuyusu açıyor. Bu su kuyusundan gümrük sahasına askeri binaların su aktarımıyla ilgili hendek kazısı yapmak üzere işçiler çalışıyor. Makineye ihtiyaç olunca, makineyi içeri davet ediyorlar. Şoför arkadaş Türk tarafından Yunan tarafına doğru giderken, yani bizim tampon bölgemizden geçerken, Yunanistan hattını, sınırını geçti- geçmedi tartışmaları var. O noktada dönmek üzere manevra yaparken, görevliler tarafından alıkonuluyor. İş makinesine de el konuluyor. İş makinesini kendi taraflarına, gümrük sahasına geçiriyorlar. Arkadaşlarımızla aldığımız bilgiye göre Oristeada’ya götürüyorlar. Durum bundan ibaret. Ben yanlış anlaşılma zannediyorum. Bir kepçe operatörü ve kepçemiz Yunan gümrük sahasında. Misillime olup olmadığı konusunda inisiyatif kullanma şansı bende değil. Misillemi mi değil mi bilemem. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sayın Valimiz girişimlerde bulunuyor. Kendisine bu konuda bilgi verildi. Valimizle birlikte devletimizin bütün kademeleri bilgi sahibi oldu. Kendisi süreci yönetiyor. Karşı taraftanda bu konuyla ilgili henüz bilgi gelmedi" dedi.

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