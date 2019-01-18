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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.01.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Kenya saldırganlarından biri askeri yetkilinin oğlu çıktı

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Kenya saldırganlarından biri askeri yetkilinin oğlu çıktı

Kenya'daki Daily Nation gazetesinin yayımladığı haberde, saldırgan Ali Salim Gichunge'nin babasının Kenya Ordusu'nda görev yapan Astsubay Abdala Salim olduğu kaydedildi.

Saldırganın babasının olay sonrasında soruşturma ekibi tarafından çağrıldığı ve sorgulandığı doğrulanırken, annesinin de polis tarafından sorgulanmak için gözaltına alındığı aktarıldı.

Gichunge'nin otele yapılan polis operasyonunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kenya polisi başkentin Westland bölgesindeki "DusitD2" adlı otel yerleşkesine salı günü düzenlenen terör saldırısında 20 sivil ve 1 polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üslenmişti.

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