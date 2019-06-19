Kendisini de sattı
Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan Sotheby’s müzayede evinin, telekom grubu Altice’in kurucusu Fransız milyarder Patrick Drahi tarafından 3.7 milyar dolara (21 milyar TL) satın alındığı belirtildi.
Sanat koleksiyoncusu olan Drahi, Sotheby’s ile çalışmaktan onur duyduğunu ifade ederek, müzayede evinin dünyadaki en mükemmel ve zarif markalardan biri olduğunu söyledi. 9.3 milyar dolar serveti bulunan (54 milyar TL) Drahi, Sotheby’s şirketinin stratejisiyle ilgili herhangi bir değişikliğe gitmeyi düşünmediğini belirtti. 1744’te kurulan Sotheby’s müzayede evinin dünyada 80 ofisi bulunuyor.
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