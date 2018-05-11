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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.05.2018 - 08:40, Son Güncelleme:

Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren genç kadına idam cezası

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Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren genç kadına idam cezası

Sudan'da Şeriat Mahkemesi, kendisine tecavüz eden kocasını öldürmekten suçlu bulunan kadını idam cezasına çarptırdı.

Omdurman şehrinde görülen davanın hâkimi, kocasının ailesi tazminat ödenmesi teklifini reddedince, Nura Hüseyin hakkında verilen idam cezasını onayladı.

İnsan hakları savunucuları mahkeme kararının bozulması çağrısında bulunuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre üç yıl önce 16 yaşındayken zorla evlendirilen Nura Hüseyin birçok defa evden kaçmaya çalıştı.

Nura, eğitimini tamamlayıp öğretmen olmak istiyordu.

Nura'ya destek için Twitter'da da #JusticeforNoura (Nura için Adalet) etiketiyle kampanyalar düzenlendi.

NURA KOCASINI NASIL ÖLDÜRDÜ?

Nura zorla evlendirildiği kocasından kaçmış, teyzesine sığınmıştı. Üç yıl sonra kandırılıp ailesinin evine dönmeye ikna edildi. Ailesi de Nura'yı yine kocasına teslim etti.

Nura, altı gün sonra kocasının kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Genç kadın, kocasının kuzenlerinin de tecavüz sırasında kendisini zorla yere yatırıp kocasına yardım ettiklerini anlattı.

Kocasının ertesi gün de kendisine tecavüze kalkıştığını öne süren Nura eline aldığı bıçakla kocasına saldırıp öldürdü.

Saldırıdan sonra sığındığı ailesi de Nura'yı polise teslim etti.

Reuters haber ajansının haberine göre Şeriat Mahkemesi geçen ay Nura'yı kasıtlı adam öldürmekten suçlu buldu ve Perşembe günü asılarak idam edilmesine hükmetti. Nura'nın avukatlarının temyiz için 15 gün süresi var.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN KAMPANYA

Reuters'a konuşan Afrika Gençlik Hareketi aktivisti Bedir Eldin Salih, "Şeriat kanununa göre kocasının ailesi ya maddi tazminat ya da idam talebinde bulunabilir. Ölümü seçtiler, idam cezası da onaylandı" dedi.

Mahkemenin kararı bozması için kampa yürüten insan hakları kuruluşlarından Şimdi Eşitlik adlı grup üyesi Yasemin Hasan, BBC'ye açıklamasında kararın kendisini şaşırtmadığını söyledi:

"Sudan çok ataerkil bir yer, toplumsal cinsiyet normları güçlü bir şekilde uygulanıyor" dedi.

Hasan, Sudan'daki duruma ilişkin şunları söyledi:

"Burası kız çocuklarının 10 yaşında evlenmesine izin verilen bir yer. Erkekler kadınlar üzerinde yasal hamilik yapıyor. Kadınlardan dümdüz dar bir çizgide yürümeleri, emirleri çiğnememeleri isteniyor.

"Nura çok cesur bir kız. Eğitim almak, bu dünyada iyi biri olmak isteyen bir kız. Başına gelenlerin esiri oldu, o bu sistemin kurbanı."

Uluslararası Af Örgütü, 'nefsi müdafaa olarak tecavüzüne uğradığı kocasını öldüren' genç kadına verilen idam cezasının, ülkede 'çocuk yaşta evlilikler, zorla yapılan evlilikler ve aile içi tecavüz olaylarıyla yetkililerin yeterince mücadele edemediğinin de göstergesi olduğunu söyledi.

Af Örgütü'nün temsilci Seif Magango, "Asıl kurban Nura Hüseyin'dir. Ona verilen ceza, kabul edilemez bir zulümdür. Sudanlı yetkililer bu haksız cezayı bozmalı ve hafifletici sebepler göz önüne alınarak Nura'nın adilce yeniden yargılanmasını sağlamalarıdır" dedi.

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