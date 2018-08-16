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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
16.08.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Kendisine bir yıl tecavüz eden DEAŞ'lı ile Almanya sokaklarında karşılaştı

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Kendisine bir yıl tecavüz eden DEAŞ'lı ile Almanya sokaklarında karşılaştı

Irak'ın kuzeyinde 2014 yılında DEAŞ tarafından kaçırılan ve üç yıl sonra örgütten kaçıp Almanya'ya giden bir Ezidi genç kadın, kendisini 'satın alan' DEAŞ'lıyla Almanya'da karşılaştığını açıkladı. Kadın, polisten adamın mülteci statüsüyle Almanya'da bulunması nedeniyle bir şey yapamayacağı cevabını aldığını belirtti.

İngiliz Times gazetesinin, Bas News internet haber sitesine dayandırdığı haberine göre Ashwaq Ta'lo, 2014 yılında tüm ailesiyle birlikte Şengal'de DEAŞ tarafından kaçırıldı. BBC Türkçe'nin haberine göre o dönem 15 yaşınd olan Ta'lo, başka aile üyeleriyle birlikte örgüt tarafından Musul'da satıldı ve kendisini Abu Humam adlı Suriyeli bir DEAŞ mensubu, 100 dolara satın aldı.

Genç kadın buradan Suriye'ye götürüldü ve İslam'a geçmeye, günde beş vakit namaz kılmaya ve Kuran'ı Arapça olarak ezberlemeye zorlandığını belirtti. Ta'lo, daha sonra bulunduğu yerde kaçmayı başardığını, 14 saat yürüyerek Sincar Dağı'na ulaştığını sonra da mülteci statüsüyle Almanya'ya geldiğini söyledi.

'DİLİM TUTULDU'

Ezidi kadın, Humam'ın Şubat ayında Stuttgart kentinde bir anda karşısına çıktığını belirtti: "Yüzüne dikkatlice bakınca donup kaldım. Bu, aynı korkunç sakal ve çirkin yüzüyle Abu Humam idi. Almanca konuşmaya başlayıp bana 'Sen Ashwaqsın değil mi?' diye sorduğunda dilim tutuldu. 'Ben Abu Humamım. Bir süre benimleydin. Hayatta olduğunu, kiminle yaşadığını ve ne yaptığını biliyorum' dedi."
Genç kadın bu karşılaşma ardından hemen kaçtığını, yaşadıklarını kardeşine, polise ve göçmenlik ofisine anlattığını belirtti.
Ta'lo'nun aktardığına göre polis CCTV görüntülerinden Humam'ın kimliğini tespit etmiş ancak adamın da ülkede mülteci statüsüyle bulunması nedeniyle hiçbir şey yapamayacaklarını söylemiş.

Haberde, Ta'lo'nun daha sonra Almanya'dan ayrıldığı ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne gelip babasıyla yaşamaya başladığı aktarıldı. Ta'lo "Hiçbir zaman Almanya'ya geri dönmeyeceğim" dedi.

Haberde birçok Ezidi kadın ve kız çocuğunun hala DEAŞ'ın elinde bulunduğu, Ta'lo'nun kız kardeşinin de onların arasında yer aldığı, ayrıca beş erkek kardeşininse kayıp olduğu da aktarıldı.

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