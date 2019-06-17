Tayland'da kendilerini George Clooney olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTayland'da kendilerini George Clooney olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı
GeriDünya Tayland'da kendilerini George Clooney olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: TAYLAND POLİSİ
17.06.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Tayland'da kendilerini George Clooney olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tayland'da kendilerini George Clooney olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Kendilerini ünlü Amerikalı oyuncu George Clooney olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmakla suçlanan 2 İtalyan Tayland'da tutuklandı. 58 yaşındaki Francesco Galdelli ve 45 yaşındaki Vanja Goffi, 2013 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Tayland polisinden yapılan açıklamada, "Sorgu sırasında Francesco, George Clooney olduğu iddia ederek bir moda firması açma amacıyla insanlardan para istediğini kabul etti" denildi.

Clooney, adını sahtekarlık için kullanan Galdelli ve Goffi aleyhinde dava açmıştı.

Galdelli ve Goffi, İtalya'da başka dolandırıcılık suçlamalarıyla aranan kişiler listesinde.

Taylandda kendilerini George Clooney olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

İkili polise yakalanmamak için ülkelerinden kaçınca "İtalyan Bonnie ve Clyde" olarak anılmaya başlanmıştı.

Galdelli ve Goffi, Tayland ve İtalyan polislerinin ortak düzenlediği bir operasyonda Pattaya kenti yakınlarında yakalandı.

İkili 2014 yılından bu yana Tayland'da yaşıyor. Aynı yıl gözaltına alınan Galdelli duruşma sırasında kaçmayı başarmıştı.

İtalyan medyası ikilinin Tayland'da internet üzerinden sahte Rolex saatleri satarak geçimlerini sağladıklarını yazdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
"Türkiye de Venezuela'daki barış için Oslo sürecine dahil olmalı"
Ankara'da kritik Türkiye-Yunanistan zirvesi
Sudan'ın devrik lideri Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi
Venezuela'da Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası