Kedisinin tepkisini merak etti, bu deneyi yaptı!

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Cory Williams adlı bir genç, Sparta ve Loki adlı kedilerinin tepkisini ölçmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu.



Evinin salonunda yürürken fenalaşma taklidi yapan Williams, bir anda yere yığılıyor. Evin iki kedisinden Loki, genç adamın yere yığılmasına hiçbir tepki vermezken, diğer kedi Sparta'nın ise usul usul yerde yatan adamın yanına yaklaşarak sadece ellerini koklamakla yetindiği görülüyor. Kısa süre sonra bu tatsız şakadan 'sıkıldığı' anlaşılan Sparta, oyun oynamak istercesine yere sırt üstü yatıp, yaşanan 'kriz' durumu karşısında 'sükunetini' korumayı tercih ediyor.



'KEDİM BENİ SEVİYOR MU?'



Tüm bu yaşananları salonuna yerleştirdiği bir gizli kamera sayesinde kayıt altına alan ABD'li genç, bu deneyi neden yaptığını ise şu sözlerle açıkladı: 'Günün birinde 'gerçekten' öldüğüm zaman kedilerimin nasıl tepki vereceğini çok merak etmiştim. Nefesimi uzunca bir süre tutmayı denedim ve yerde hareketsiz olarak bekledim. Kedilerimden yanıma uzanıP yardım için miyavlayacaklarını düşünürken, oyun oynarcasına yere yatmaları beni şaşırttı. Buna rağmen kedilerimi çok seviyorum.'









'KEDİLER ZEKİ CANLILAR'



Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından ise bazı kullanıcılar arasında hararetli bir tartışma başladı. Kediler, gerçekten duyarsız ve 'nankör' canlılar mı, yoksa bunun bir 'şaka' olduğunu anlayacak kadar zekiler mi? Birçok sosyal medya kullanıcısı kedilerin hislerinin çok güçlü olduğunu savunarak, gerçekten ciddi bir durum olduğunu sezdiklerinde buna verecekleri tepkinin daha farklı olacağını iddia ediyor ve ekliyorlar: 'Yine de kedileri çok seviyoruz. Onlarsız bir dünya düşünmek imkansız :)"