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    Kebabın en iyileri bu listeden çıkacak

    Celal SÖNMEZ / LONDRA, DHA
    08.02.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    Londra’da 12 Mart’ta yapılacak ‘Britanya Kebap Ödülleri’ için finalist kebap işletmelerin açıklanmasıyla geri sayım başladı.

    Kebabın en iyileri bu listeden çıkacakLONDRA’nın merkezinde Westminster Park Plaza Hotelde altıncısı düzenlenecek olan ödül töreni için tüm hazırlıklar sürerken, ödüller için jüri bir araya geldi.

    Jürinin aday gösterilen binlerce kebap işletmesi arasından seçtiği kısa liste Britanya Kebap Ödülleri www.britishkebabawards.co.uk sitesinde açıklandı. 16 farklı kategoride tüm Britanya’yı kapsayacak şekilde seçilen kebap işletmeleri, her kategoride yaklaşık 10’ar finalist olarak yarışıyorlar.
    Kısa listeye kalan finalistler için oylama sitesinde özel link verilen kebap işletmeleri şimdi müşterilerinden 28 Şubat’a kadar oy isteyecek.

    BAŞBAKANDAN DESTEK MESAJI
    Başbakan Therasa May ve Londra Belediye Başkanı Sadık Han’ın şimdiden destek mesajı gönderdikleri ödül törenine katılım için www.britishkebabawards.co.uk bilet ayırtılması yeterli olacağını söyleyen yetkililer altıncı yılında kebap ödüllerinin medya, siyaset ve iş dünyası tarafından ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söylediler.

    Etiketler: avrupadan haberler , ingiltere , LONDRA , kebap ödülleri
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