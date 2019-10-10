‘Kaza’yla öldüren diplomat eşine ‘İfadeye gel’ çağrısı
İngiltere’de ABD’nin Londra büyükelçiliğinde eşi diplomat olarak görev yapan Anne Sacoolas’ın bir trafik kazasında öldürdüğü 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Harry Dunn’ın ailesi, Sacoolas’ın hapse girmesini değil sadece adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.
Anne Sacoolas, 27 Ağustos’ta Dunn’ın ölümüne neden olmuş ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçmıştı. İngiliz polisi ABD’nin Londra büyükelçiliğine yazdığı yazıda, ölümlü kazaya karışan diplomat eşinin ifade vermesi için İngiltere’ye dönmesini talep etmişti. Viyana Sözleşmesine göre, diplomatlar ve aile üyeleri, görev yaptıkları ülkelerinde dokunulmazlık hakkına sahip. Bu hak ancak onları gönderen devlet tarafından kaldırılabiliyor.
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