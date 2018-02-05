Kazakistan'da bir erkek, kadın güzellik yarışmasında finale kaldı



Sputnik Kazakistan'ın haberine göre 22 yaşındaki Dagilev, 'Miss Virtual Kazakhstan' yarışması için Arina Aliyeva adıyla başvuruda bulunarak fotoğraflarını gönderdi.

Tüm elemeleri geçerek finale kalan Dagilev, bu aşamada erkek olduğunu yarışma komitesine itiraf etti. Komite, Dagilev'i yarışmadan ihraç ederek yerine başka bir adayı dahil etti.

Arkadaşlarıyla yaptığı güzellik üzerine bir tartışma sonucunda yarışmaya katılmaya karar verdiğini belirten Dagilev, "Yaklaşık 4000 başvuru arasından finale kaldım. Ben her zaman doğal güzellikten yana oldum. Günümüzde çoğu kızın aynı tip giyindiğini ve makyaj yaptığını görüyorsunuz. Trendi takip ederek güzel olduklarını sanıyorlar ancak ben öyle düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.