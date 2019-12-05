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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.12.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Kazakistan Senatosu Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı

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Kazakistan Senatosu Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı

Kazakistan'da parlamentonun üst kanadı Senato, Türkiye ile imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını onayladı.

Senatoda Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla düzenlenen oturumda, Kazakistan ile Türkiye arasındaki iş birliği anlaşması ele alındı. Oylamanın ardından anlaşma onay için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Savunma Bakan Yardımcısı Timur Dandıbayev, oturumda yaptığı konuşmada, bugüne kadar Kazakistan ile Türkiye arasında askeri iş birliğinin 1993 ve 1994 yıllarında imzalanan askeri bilim, teknik ve eğitim anlaşmaları temelinde yapıldığını belirterek, söz konusu anlaşmalarda etkinliklerin finansmanıyla ilgili normların olmaması nedeniyle yeni bir anlaşma yapma kararı alındığını bildirdi.

Anlaşmanın geçen yıl eylül ayında Ankara'da imzalandığını hatırlatan Dandıbayev, amacın 2 ülke arasında eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerine dayanarak uzun vadeli askeri iş birliğini daha da geliştirmek olduğunu söyledi.

Dandıbayev, "Anlaşmanın uygulanmasının Kazakistan'ın askeri alanda imkanlarının genişlemesini sağlayacağından ve iki ülke arasındaki askeri iş birliğine olumlu yansıyacağından eminim." dedi.

Anlaşma, Kazakistan ile Türkiye arasında askeri iş birliği, askeri hazırlık ve eğitim, ortak tatbikatların yapılması, savunma sanayisi, barışçıl operasyonlar, askeri, bilimsel ve teknik araştırmaların yapılması ve diğer konularda iş birliğini öngörüyor.

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