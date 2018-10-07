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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.10.2018 - 20:35, Son Güncelleme:

Kayıp Interpol Başkanı Mıng bulundu! Eşinden şok sözler

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Kayıp Interpol Başkanı Mıng bulundu! Eşinden şok sözler

Çin Hükumeti yetkilileri, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanı Mıng Hongwei’nin yasaları ihlal ettiği iddiasıyla gözaltında olduğunu açıkladı. Interpol, Mıng'in istifa ettiğini duyurdu. Hongvey'in eşi Mıng Grace, olayın uluslararası toplumu ilgilendirdiğini belirterek eşinden en son "Aramamı bekle" ve bıçak emojisi içeren iki ileti aldığını duyurdu.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi. Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

Kayıp Interpol Başkanı Mıng bulundu Eşinden şok sözler

Mıng Hongwei

INTERPOL DUYURDU: İSTİFA ETTİ

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mıng'ın istifa ettiği belirtildi.

Interpol Genel Sekreterliği adına yapılan açıklamada, "Bugün, 7 Ekim'de, Fransa Lyon'da bulunan Interpol Genel Sekreterliği, Mıng Hongvey'ın Interpol Başkanı olarak istifa kararını derhal işleme konulmak üzere aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Interpol kuralları gereği yeni başkan belirleninceye kadar, en yaşlı yürütme kurulu üyesi sıfatıyla Güney Koreli Kim Jong Yang'ın görevi devraldığı ve 18-21 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Genel Kurul'da yeni başkanın seçileceği kaydedildi.

Mıng'ın kayıp olduğu önceki gün duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Mıng'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilmişti.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada ise, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirilmişti.

Kayıp Interpol Başkanı Mıng bulundu Eşinden şok sözler


EŞİ KONUŞTU

Eylül sonundan bu yana kendisinden haber alınamayan eski Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey'in eşi Mıng Grace, olayın uluslararası toplumu ilgilendirdiğini belirterek eşinden en son "Aramamı bekle" ve bıçak emojisi içeren iki ileti aldığını duyurdu.

Mıng Grace, Interpol'ün eşinin istifasını sunduğuna ilişkin açıklamasından önce Interpol'ün merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Kayıp Interpol Başkanı Mıng bulundu Eşinden şok sözler



Güvenlik nedeniyle gazetecilere arkası dönük konuşan ve görüntüsünün alınmasına izin vermeyen Mıng, "Kocamın başına ne geldi bilmiyorum. Bu olay uluslararası toplumu ilgilendiriyor. Onu karşımda görüp sesini duymadığım müddetçe endişelerim bitmeyecek." dedi.

Mıng, eşiyle son olarak 25 Eylül'de haberleştiğini aktararak eşinden önce "Aramamı bekle" şeklinde bir mesaj aldığını, bir süre sonra ise sadece bir bıçak emojisi olan bir iletinin eşi tarafından gönderildiğini belirtti ve ilgili mesajları gazetecilere gösterdi.

 AİLENİN ADRESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Bu arada Fransa İçişleri Bakanlığının, eski başkanın eşi ve çocuklarını koruma altına aldığı, güvenlik tedbirleri çerçevesinde ailenin adresinin değiştirildiği öğrenildi.

Mıng Grace, daha önce eşinin ve kendisinin tehdit telefonları aldığını açıklamıştı.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, dün yayımladığı bir bildiriyle Mıng ile ilgili Çinli yetkililerden açıklama talep etmişti. Stock, Çin yönetiminden, Mıng'ın durumu hakkında resmi bir yanıt beklediklerini ve hayatından endişe duyulduğunu vurgulamıştı.

Mıng'ın kayıp olduğu cuma günü duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Mıng'ın ülkesini ziyaret etmek üzere 25 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı belirtilmişti.

İnterpol başkanı kayıp... Soruşturma başlatıldı
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