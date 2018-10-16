Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi
Associated Press (AP) ajansı, kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika haberi geçti. AP'nin Türk yetkililere dayandırdığı haberde, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıt bulunduğu duyuruldu.
AP'nin üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapan Türk yetkililerin, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürülmüş olabileceğine dair bazı kanıtlar bulduğu bilgisine yer verildi.
Türk yetkili bahsi geçen kanıtlar hakkında detaylı bilgi vermedi.
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