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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriKayıp 2 yaşındaki Japon çocuk 3 gün sonra bulundu. Nehirden su içerek hayatta kalmış
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Dünya
İHA
16.08.2018 - 07:41, Son Güncelleme:

Kayıp 2 yaşındaki Japon çocuk 3 gün sonra bulundu. Nehirden su içerek hayatta kalmış

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Kayıp 2 yaşındaki Japon çocuk 3 gün sonra bulundu. Nehirden su içerek hayatta kalmış

Japonya'da dedesiyle birlikte yürürken kaybolan 2 yaşındaki Yoshiki Fujimoto, 3 gün süren aramaların ardından ormanda bulundu. 3 gün boyunca nehirden su içerek hayatta kaldığı belirtilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Pazar günü kardeşi ve dedesiyle Japonya'nın Yamaguchi bölgesinde çıktığı yürüyüş sırasında kaybolan ve 3 gün boyunca haber alınamayan 2 yaşındaki Yoshiki Fujimoto, evinin yakınındaki ormanlık alanda bulundu.

Gönüllü tarafından bulundu

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan Haruo Obata (78), 2 yaşındaki çocuğu bulduğunu fark ettiğinde çok mutlu olduğunu ifade etti. "Onu bulduğumda, çıplak ayaklarıyla bir su birikintisinin önünde oturuyordu" diyen Obata, "İlk bakışta bir insan olduğunu fark etmemiştim. Anlayınca, kalbim duracak gibi oldu. Evet, oradaydı! 'Yoshiki!' diye bağırdım ve 'Evet, buradayım' diye yanıtladı" şeklinde konuştu.

Kaybolduğu Pazar günü bölgede sıcaklığın 34 derece olduğu Japonya'da, 2 yaşındaki çocuğun hayatta kalmasına şaşkınlıkla bakılıyor. 3 gün boyunca ormanda olan ve nehir suyu içerek hayatta kaldığı ifade edilen çocuğun, olayı hiçbir yara almadan atlattığı belirtildi. Yalnızca sıcağa bağlı sıvı kaybı ve halsizlik belirtileri gösterdiği ifade edilen çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bölge halkı seferber oldu

Pazar günü kardeşi ve dedesiyle yürürken kaybolan Yoshiki Fujimoto için 160 kişiden oluşan polis ekibi ve bölge halkı seferber olmuştu. Termal kameralar, arama köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarına onlarca gönüllü de destek verdi. 2 yaşındaki çocuk, 3 günün ardından benzer arama faaliyetlerine de gönüllü olarak katıldığı açıklanan 78 yaşındaki Haruo Obata tarafından, evine yaklaşık 150 metrelik mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

"Minnettarız"

Çocuklarının bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını açıklayan Fujimoto'nun annesi Mio Fujimoto, "Yardım edemedim ve çok ağladım" ifadelerini kullandı. "Eve geldiğinde rahatlamış fakat yorgun görünüyordu" diyen anne Fujimoto, "Çocuğumuz güvenle geri döndüğü için minnettarız" şeklinde konuştu.

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