Kayıp 2 yaşındaki Japon çocuk 3 gün sonra bulundu. Nehirden su içerek hayatta kalmış
Japonya'da dedesiyle birlikte yürürken kaybolan 2 yaşındaki Yoshiki Fujimoto, 3 gün süren aramaların ardından ormanda bulundu. 3 gün boyunca nehirden su içerek hayatta kaldığı belirtilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Pazar günü kardeşi ve dedesiyle Japonya'nın Yamaguchi bölgesinde çıktığı yürüyüş sırasında kaybolan ve 3 gün boyunca haber alınamayan 2 yaşındaki Yoshiki Fujimoto, evinin yakınındaki ormanlık alanda bulundu.
Gönüllü tarafından bulundu
Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan Haruo Obata (78), 2 yaşındaki çocuğu bulduğunu fark ettiğinde çok mutlu olduğunu ifade etti. "Onu bulduğumda, çıplak ayaklarıyla bir su birikintisinin önünde oturuyordu" diyen Obata, "İlk bakışta bir insan olduğunu fark etmemiştim. Anlayınca, kalbim duracak gibi oldu. Evet, oradaydı! 'Yoshiki!' diye bağırdım ve 'Evet, buradayım' diye yanıtladı" şeklinde konuştu.
Kaybolduğu Pazar günü bölgede sıcaklığın 34 derece olduğu Japonya'da, 2 yaşındaki çocuğun hayatta kalmasına şaşkınlıkla bakılıyor. 3 gün boyunca ormanda olan ve nehir suyu içerek hayatta kaldığı ifade edilen çocuğun, olayı hiçbir yara almadan atlattığı belirtildi. Yalnızca sıcağa bağlı sıvı kaybı ve halsizlik belirtileri gösterdiği ifade edilen çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Bölge halkı seferber oldu
Pazar günü kardeşi ve dedesiyle yürürken kaybolan Yoshiki Fujimoto için 160 kişiden oluşan polis ekibi ve bölge halkı seferber olmuştu. Termal kameralar, arama köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarına onlarca gönüllü de destek verdi. 2 yaşındaki çocuk, 3 günün ardından benzer arama faaliyetlerine de gönüllü olarak katıldığı açıklanan 78 yaşındaki Haruo Obata tarafından, evine yaklaşık 150 metrelik mesafedeki ormanlık alanda bulundu.
"Minnettarız"
Çocuklarının bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını açıklayan Fujimoto'nun annesi Mio Fujimoto, "Yardım edemedim ve çok ağladım" ifadelerini kullandı. "Eve geldiğinde rahatlamış fakat yorgun görünüyordu" diyen anne Fujimoto, "Çocuğumuz güvenle geri döndüğü için minnettarız" şeklinde konuştu.
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