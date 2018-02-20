Kaybederken de kazandı... Dünyanın en iyi 8 kayakçısından biri oldu

SABRINA Çakmaklı (23), final yarışında risk alınca, başaramadı. Daha fazla puan toplamak için riskli hareketlere kalkışan Çakmaklı, yarışmanın son bölümünde dengesini kaybedip düştü. Böylece 2018 Kış Olimpiyatlarında hayal ettiği madalyayı alamadı.

Sabrina Çakmaklı’nın yeni hedefi 2022 Pekin Olimpiyatları. Alman Kayak Milli Takımı sorumlusu Heli Herdt, Çakmaklı’nın bu olimpiyatlarda madalya alamamasını şansızlık olarak niteledi. Herdt, “Büyük başarı gösterdi. Dünyanın en iyi sekiz kayakçıdan biri olmayı başardı” dedi.

Çakmaklı 2014 yılında Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen olimpiyatlarda yarışmıştı. Dört yıl önceki olimpiyatlarda finale kalamadan elenmişti.