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    Kaybederken de kazandı... Dünyanın en iyi 8 kayakçısından biri oldu

    Ali VARLI / BERLİN
    20.02.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Güney Kore’de devam eden 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda Alman milli takımı adına yarışan Sabrina Çakmaklı, finalde hayal kırıklığı yaşadı.

    SABRINA Çakmaklı (23), final yarışında risk alınca, başaramadı. Daha fazla puan toplamak için riskli hareketlere kalkışan Çakmaklı, yarışmanın son bölümünde dengesini kaybedip düştü. Böylece 2018 Kış Olimpiyatlarında hayal ettiği madalyayı alamadı.
    Sabrina Çakmaklı’nın yeni hedefi 2022 Pekin Olimpiyatları. Alman Kayak Milli Takımı sorumlusu Heli Herdt, Çakmaklı’nın bu olimpiyatlarda madalya alamamasını şansızlık olarak niteledi. Herdt, “Büyük başarı gösterdi. Dünyanın en iyi sekiz kayakçıdan biri olmayı başardı” dedi.
    Çakmaklı 2014 yılında Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen olimpiyatlarda yarışmıştı. Dört yıl önceki olimpiyatlarda finale kalamadan elenmişti.

    Kaybederken de kazandı... Dünyanın en iyi 8 kayakçısından biri oldu

    Etiketler: avrupadan haberler , Sabrina Çakmaklı , Güney Kore , Kayak , kış olimpiyatları
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