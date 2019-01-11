Kavala davasına Avrupa’dan müdahil
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) değerlendirmesini sürdürdüğü Osman Kavala davasına üçüncü taraf olarak müdahil oldu.
Mijatovic, Kavala hakkında verilen kararları, “Türkiye’de sivil toplum ve insan hakları savunucularının meşru faaliyetlerine yönelik giderek artan baskının parçası” olarak yorumladı. Davaya ilişkin görüşlerini AİHM’ye ileten Mijatovic, Kavala’nın “Gezi olaylarının düzenleyicisi olduğu” tezine katılmadığını belirtti. Anayasa Mahkemesi’nin etkin iç hukuk yolu olup olmadığı konusunda ciddi şüphe bulunduğunun da yer aldığı mütalaada, uzun gözaltı ve geçici tutukluluk süreleri de eleştirildi.
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