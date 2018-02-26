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    Katliamın ardından silah lobisi: "Okul katliamının sorumlusu değiliz"

    BBC Türkçe
    26.02.2018 - 07:25 | Son Güncelleme:

    Florida'daki bir okulda yaşanan ve 17 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından, ülkenin en büyük silah lobisi olan National Rifle Association'ı (NRA) üzerindeki baskı artarken, NRA bireysel silahlanma yasalarının sıkılaştırılmasını desteklemediklerini açıkladı.

    NRA Sözcüsü Dana Loesch, "NRA hiçbir yasağı desteklemiyor" dedi. Sözcü Amerikan ABC televizyonuna yaptığı açıklamada Florida'daki gibi katliamlardan NRA'nın sorumlu olmadığını savundu.

    Loesch olayın yerel kolluk kuvvetlerinin hatalarından ve siyasilerin eylemsizliğinden kaynaklandığını iddia etti.

    Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde 14 Şubat'ta yaşanan katliamın ardından yapılan protestolar, NRA'i hedef alıyor.

    ABD Başkanı Donald Trump da olayın ardından, öğretmenlerin silahlandırılmasının okul saldırılarını önleyebileceğini söyleyerek tartışma yaratmıştı. NRA de uzun süredir bu öneriyi gündeme getiriyordu.

    Ancak Trump'ın saldırı sonrası yaptığı açıklamada, bazı silahları satın alabilmek için yaş sınırının 18'den 21'e çıkarılması çağrısı da yapmıştı. Florida'daki okul katliamının zanlısı Nikolas Cruz 19 yaşında.

    Trump yarı otomatik silahların daha seri ateş edebilmesine olanak veren modifikasyonların yasaklanması ve silah alanların sicillerinin daha iyi incelenmesi önerileri de getirdi.

    NRA, 2016'daki seçim kampanyası sürecinde de Trump'a destek vermişti.

    Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nin öğrencileri ise 14 Şubat'taki saldırının ardından Pazar günü ilk kez okula gitti. Bazı öğrencilerin ellerinde, hayatını kaybeden arkadaşlarını anmak için beyaz çiçekler vardı.

    Saldırının ardından okulda ara verilen eğitimin Çarşamba günü yeniden başlayacağı belirtildi.

    ABD'Yİ BÖLEN KONU: BİREYSEL SİLAHLANMA

    Saldırının ardından okulları hedef alınan lise öğrencileri, ülke çapında siyasetçilerden silah yasalarının değiştirilmesini talep etmek üzere çeşitli etkinlik ve gösteriler düzenlemeye başladı.

    Öğrenciler, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyada ülke çapındaki tüm öğrencilere 14 Mart günü okulu boykot etme ve başkent Washington'da düzenlenecek olan yürüyüşe katılma çağrısı yapıyor.

    Öğrenciler, birçok politikacıya maddi destek de veren NRA'i boykot çağrıları da yapıyor. Bazı sigorta ve araç kiralama şirketlerinden boykota destek geldi.

    Silah konusu, ülkede kutuplaşmanın en ciddi yaşandığı konular arasında yer alıyor.

    ABD'de silah satın almak ve taşımak anayasal bir hak ve bireysel özgürlük olarak kabul ediliyor. ABD'de silah taşımanın bir hak olduğu ve değiştirilemeyeceği görüşünün en büyük savunucusu da Cumhuriyetçi Parti.

    Ancak son yıllarda artan silahlı saldırılar, silah satışı üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması yönündeki taleplerin de daha yüksek sesle dile getirilmesine yol açıyor.

    Etiketler: haberler , HABER , ABD , SON DAKİKA
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