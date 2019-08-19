Katliamı engelleyenlere Norveç polisinden teşekkür
Norveç'in Barum kentinde El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne saldırmak isteyen kişiyi engelleyen 65 yaşındaki Muhammed Refik ve 70 yaşındaki Muhammed Ikbal Jave, Barum Emniyet Müdürlüğü’nde ağırlandı.
10 Ağustos’ta El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne saldırı düzenlemek isteyen Philip Manshaus’u durdurarak olası bir facianın önüne geçen Refik ve Jave, emniyet müdürlüğüne davet edildi. Barum Belediye Başkanı Lisbeth Hammer’in de bulunduğu davette, Emniyet Müdürü Beate Gangas Krog, “Hızlı ve zamanında müdahaleniz sayesinde birçok kişinin hayatı kurtuldu” dedi.
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