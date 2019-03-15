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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.03.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Katliamda o ayrıntılar dikkat çekti... Sırbistan'dan jet açıklama geldi

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Katliamda o ayrıntılar dikkat çekti... Sırbistan'dan jet açıklama geldi

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin camiye giderken aracında Sırpça Çetnik şarkıları dinlemesi ve silahının üzerinde Sırp tarihi figürlerin isimlerinin bulunmasına ilişkin, "Sırbistan'ın terör saldırısıyla hiçbir alakası yoktur." dedi.

Dacic, Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Ülkesinin, Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla hiçbir alakası olmadığının altını çizen Dacic, "Biz, hiç kimseden kurbanların intikamını almasını istemedik. Bu isimlerin bu şekilde suistimal edilmesini kınıyoruz. Bu tür eylemler, çıkarlarımıza zarar veriyor. Buna benzer suistimallere karşı mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Birçok ülkenin terörist hareketleri "özgürleştirici" olarak nitelendirdiğini ve bunlara tolerans gösterdiğini savunan Sırp bakan, "Terör, yalnızca hep beraber hareket ederek ve ayrımcılık yapmadan üstesinden gelebileceğimiz küresel bir felaket." ifadelerini kullandı.

Katliamda o ayrıntılar dikkat çekti... Sırbistandan jet açıklama geldi

Dacic, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan ya da hayatını kaybeden Sırbistan vatandaşı bulunmadığını sözlerine ekledi.

SALDIRI SİLAHININ ÜZERİNDEKİ SIRP TARİHİ FİGÜRLER

Görüntülerde, Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının faili Brenton Tarrant'ın, saldırıda kullandığı silahın üzerine tarihte Osmanlılara karşı savaşmış Lazar Hrebeljanovic, Milos Obilic, Baja Pivljanin, Novak Vujosevic gibi Sırp figürlerin adlarını da yazdığı görülüyor.

Tarrant'ın ayrıca, camiye giderken aracın içinde dinlediği Sırpça Çetnik şarkısında, sözlerinde "Bosna Kasabı" olarak bilinen Sırp savaş suçlusu Radovan Karadzic'e yönelik övgü dolu ifadeler dikkat çekiyor. Şarkıda, "Krajina'dan kurtlar geliyor, (Hırvat) Ustaşalar ve Türkler korksun, Karadzic sen Sırplara liderlik et, korkusuz oldukları anlaşılsın." ifadeleri yer alıyor.

Yeni Zelanda'daki saldırgan böyle yakalandı
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