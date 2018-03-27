Katliamcı Türkiye’ye bilet bakmış
ABD’nin Orlando şehrinde iki yıl önce bir gece kulübünde 49 kişi katleden ve çatışmada öldürülmeden önce DEAŞ militanı olduğunu söyleyen Omar Mateen’in saldırıdan önce İstanbul’a gelmek için uçak bileti baktığı ortaya çıktı.
Yardım yataklıktan yargılanan karısı Nur Salman’ın davasında, savcılığın mahkeme sunduğu belgelerle ortaya çıkan bir diğer ayrıntı da, Mateen’in babası Sıddıki’nin evinde bulunan dekontlar.
Bu dekontlardan saldırıdan çok kısa bir süre önce Türkiye ve Afganistan’a para gönderildiği anlaşılıyor. Saldırıdan bir hafta önce yollanan paraların kime gönderildiği ise bilinmiyor.
Baba Mateen’in 2005 ve 2016 arasında FBI için gizli muhbirlik yaptığı da belirlendi.
Orlando’da eşcinsellerin gittiği Pulse adlı bir gece kulübünde 12 Haziran 2016’da yaşanan katliam, 11 Eylül saldırılarının ardından en kanlı eylem olarak tarihe geçmişti.
Omar Mateen, saldırıdan bir hafta önce yasal yollarla aldığı AR-15 tipi taarruz tüfeği ve tabancayla gece kulübünü basmış, uzun süren çatışmadan sonra Swatt ekibi tarafından öldürülmüştü.
Saldırı sonrasında basına konuşan babası Sıddıki Mateen, oğlunun aşırı dindar biri olmadığını söyleyerek, onu harekte geçiren şeyin homofobi olduğunu savunmuştu.
Baba Mateen, oğlunun Florida’da ailesinin önünde öpüşen eşcinsel bir çifti gördüğünde de çok sinirlendiğine şahit olduğunu anlatmıştı.
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