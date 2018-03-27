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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİ/ NEW YORK
27.03.2018 - 23:43, Son Güncelleme:

Katliamcı Türkiye’ye bilet bakmış

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Katliamcı Türkiye’ye bilet bakmış

ABD’nin Orlando şehrinde iki yıl önce bir gece kulübünde 49 kişi katleden ve çatışmada öldürülmeden önce DEAŞ militanı olduğunu söyleyen Omar Mateen’in saldırıdan önce İstanbul’a gelmek için uçak bileti baktığı ortaya çıktı.

Yardım yataklıktan yargılanan karısı Nur Salman’ın davasında, savcılığın mahkeme sunduğu belgelerle ortaya çıkan bir diğer ayrıntı da, Mateen’in babası Sıddıki’nin evinde bulunan dekontlar.

Bu dekontlardan saldırıdan çok kısa bir süre önce Türkiye ve Afganistan’a para gönderildiği anlaşılıyor. Saldırıdan bir hafta önce yollanan paraların kime gönderildiği ise bilinmiyor.

Baba Mateen’in 2005 ve 2016 arasında FBI için gizli muhbirlik yaptığı da belirlendi.

Orlando’da eşcinsellerin gittiği Pulse adlı bir gece kulübünde 12 Haziran 2016’da yaşanan katliam, 11 Eylül saldırılarının ardından en kanlı eylem olarak tarihe geçmişti.

Omar Mateen, saldırıdan bir hafta önce yasal yollarla aldığı AR-15 tipi taarruz tüfeği ve tabancayla gece kulübünü basmış, uzun süren çatışmadan sonra Swatt ekibi tarafından öldürülmüştü.

Saldırı sonrasında basına konuşan babası Sıddıki Mateen, oğlunun aşırı dindar biri olmadığını söyleyerek, onu harekte geçiren şeyin homofobi olduğunu savunmuştu.

Baba Mateen, oğlunun Florida’da ailesinin önünde öpüşen eşcinsel bir çifti gördüğünde de çok sinirlendiğine şahit olduğunu anlatmıştı.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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