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    Katliam gibi kaza: 18 ölü

    HONG KONG (AA)
    10.02.2018 - 17:49 | Son Güncelleme:

    Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde iki katlı bir otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybetti.

    Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, Hong Kong'da Tai Po kenti yakınlarında iki katlı otobüsün devrildiğini, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. 

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

    Etiketler: Hong Kong , kaza , çin
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