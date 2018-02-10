Katliam gibi kaza: 18 ölü

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, Hong Kong'da Tai Po kenti yakınlarında iki katlı otobüsün devrildiğini, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.