Katliam gibi kaza: 18 ölü

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, Hong Kong'da Tai Po kenti yakınlarında iki katlı otobüsün devrildiğini, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
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