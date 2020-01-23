Katil virüste şüpheli yarasa

Çin’de bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün insandan insana geçtiğinin açıklanmasının ardından gözler yeniden Asya’ya çevrildi. 25 Ocak’ta başlayacak ve yılın en büyük turist hareketinin yaşanacağı “Çin Yeni Yılı” nedeniyle dünyada tedirginlik hâkim. Çinli kaynaklar Hürriyet’e konuştu.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Emre Demir (Pekin’de yaşayan Türk gazeteci): "İlk kez 12 Aralık’ta Wuhan’da deniz ürünleri satan bir pazardan kaynaklandığı, ayrıca pazarın kapatılıp ürünlerin incelendiği bildiriliyor. Hayvandan hayvana yayıldığı açıklanmıştı ancak son belirlemelere göre insandan insana da geçtiği tespit edildi. Bilim insanları kaynağın yarasalar olabileceğini belirtiyor. Wuhan kentine turistik amaçlı giriş çıkışlar durduruldu. Havaalanlarında ateş ölçümü yapılıyor."

ÇİN SARS’TAKİ GİBİ SAKLAMADI

Zhao Beibei (Çin Uluslararası Radyosu muhabiri): "2002’de başlayan Sars, toplam 8 binden fazla insana bulaşmıştı. O dönem Çin’in bazı kurumları salgını gizlemeye çalışmıştı. Ancak bu kez Çin, zamanında Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülkelerle bilgileri paylaşıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu basın toplantısı düzenledi. Başkan Yardımcısı Li Bin, Çin’in, Dünya Sağlık Örgütü’yle zamanında korona virüsün tüm gen dizisini paylaştığını kaydetti."

AŞI İÇİN ZAMAN LAZIM

Zhong Nanshan (Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun 84 yaşındaki üst düzey uzman doktoru): "Virüsle ilgili çok deneyim elde ettik. Tabii özel ilaç veya aşı geliştirmek için hâlâ zaman gerekiyor. Çin’de Bahar Bayramı trafik yoğunluğu sürüyor. Bu salgını kontrol etmek için büyük çaba harcayacağız. Salgının gelişimini de takip etmeye devam edeceğiz."

TÜRKİYE İÇİN RİSK YOK

Sağlık Bakanlığı'nda dün akşam risk değerlendirme toplantısı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye için bir riskin söz konusu olmadığını, Türkiye’de şu anda herhangi bir hastanın olmadığını söyledi. Koca, “Çin’den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız mevcut. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık.” dedi.