'Katil marul' alarmı
Amerikan Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) açıklamasına göre, koli basili bulaşık marul kaynaklı salgında, geçtiğimiz iki ayda ülke genelinde 197 vaka görüldü.
Bu vakalardan ağır olan 5’i kurtarılamazken, şimdiye kadar hastaneye kaldırılan 89 kişiden 27’si de, ‘hemolitik üremik sendrom’ olarak bilinen böbrek yetmezliği tedavisi görüyor. Son 12 yılın en büyük salgınında ölenlerden ikisi Minnesota üçü de Arkansas eyaletinde yaşıyordu. Salgının kaynağının Arizona’nın Yuma bölgesinde üretilen marullar olduğu tahmin edilirken, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise incelemenin devam ettiğini duyurdu.
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