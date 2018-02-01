'Katil Dağ’da dehşet anları... Hayatının en zor kararını verdi!

Revol, “Katil Dağ” olarak bilinen Nanga Parbat’ta inişe geçtikleri sırada, Polonyalı dağcı arkadaşı Tomasz Mackiewicz’in sağlık durumunun kötüye gittiğini söyledi.

Polonyalı seçkin bir dağcı ekibi tarafından filmleri aratmayan bir operasyonla kurtarılan Revol, yüksekliğin tetiklediği halüsinasyonlar nedeniyle dondurucu hava şartlarında ayakkabılarını çıkardığını aktardı.

8120 METREYE ULAŞTILAR

Revol ve Mackiewicz, 20 Ocak’ta dağa tırmanmaya başladı ve birkaç içinde zirveye yaklaştı. 8 bin 120 metrelik zirveye ulaşmalarının hemen ardından Mackiewicz, görememekten şikâyet etmeye başladı.

AFP’ye verdiği mülakatta Revol, “Gün boyunca hava biraz puslu olduğu için maske kullanmamıştı ve karanlığın çökmesiyle birlikte oftalmi (gözde iltihap) oluşmuştu” dedi.

Karanlıkta inişe geçtikleri sırada Revol’un omzuna yaslanan Mackiewicz, nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Revol sonrasını şöyle anlattı: “Ağzının önündeki koruyucu siperi çıkardı ve donmaya başladı. Burnu beyazlaştı, sonra da elleri, ayakları...”

AĞZINDAN KAN GELİYORDU

Geceyi bir buz yarığında birbirlerine sokularak geçirdiler, fakat Mackiewicz’in durumu kötüye gidiyordu; ağzından kal geliyordu. Bu, akut irtifa hastalığının nihai aşamasıydı ve vücutta ödem oluşmasının bir işaretiydi.

Revol, yardım için çaresizce mesajlar gönderdi ve kurtarma ekibi 6 bin metreye inmesi yönünde talimat vardı. Bu nokta Revol için karar anıydı. Ve arkadaşını orada bıraktı. “Bu benim verdiğim bir karar değildi, bana kabul ettirildi” diyor 36 yaşındaki dağcı.

Yardımın kısa süre içinde geleceğini düşünen Revol, çadır ya da termal yorgan almadan inişe geçmeye başladı. Ancak arama-kurtarma ekipleri gelmeyince bir geceyi daha buz yarığında geçirdi.

AYAKKABI ÇIKARTAN HALÜSİNASYON

Mülakatta yüksek irtifa kaynaklı halüsinasyonlarla ilgili de konuşan Revol, ona sıcak çay getirdiği sanısına kapıldığı insanlara teşekkür etmek için onlara “ayakkabılarını vermiş.” Beş saat yalınayak yürüyünce de ayakları donmuş.

Bu dehşet verici maceranın sonunda Revol, kurtarma ekiplerinden birine ulaşmayı başardı. Helikopterle İslamabad’daki bir hastaneye kaldırıldı ve oradan İsviçre’ye ve sonrasında Fransa’ya nakledildi. Doktorlar şimdi Revol’un durumunu değerlendiriyor ve donma nedeniyle ellerini ve sol ayağını kesip kesmeme konusunda bir karar verecek.

Tüm bu yaşadıkların rağmen Revol, dağcılıktan vazgeçmeyeceğini söylüyor: “Çünkü buna ihtiyacım var.”