Kate Middleton ve Prens Williams'ın bir erkek çocuğu oldu!
Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.
Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğu ve tahtın yeni varisini dünyaya getirdi. Middleton, sabah saatlerinde üçüncü çocuğunun doğumu için hastaneye götürüldü.
Middleton’ın oğlu prens George ve kızı prenses Charlotte’ı dünyaya getirdiği başkent Londra’daki St. Mary’s Hastanesindeki Lindo Wing kliniğinde doğum yaptı.
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