Katar’dan Türkiye’ye operasyon desteği
KATAR Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Barış Pınarı harekâtına destek vererek, “Bölücü terör örgütlerinin DEAŞ’a karşı savaşması için silahlandırılması ve askeri eğitim verilmesi, Türkiye’nin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturdu.
Ülke güvenliğini sağlayıp terörü yok etmek istediği için Türkiye’yi operasyonundan dolayı suçlayamayız” dedi.
Al Sani, Doha’da düzenlenen 2019 Küresel Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin mücadele ettiği “bölücü terör örgütünün silahlandırılmaması” yönünde uyarılarda bulunduğunu ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin tehdit kendi topraklarına gelene kadar sabretmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Türkiye’nin, “sınır tehdidini ortadan kaldırmak ve güvenli bölge oluşturmak” için ABD ile bir yılı aşkın süredir görüştüğünü ancak netice alamadığını anımsatan Al Sani, Türkiye’ye tehdidin PKK’yla irtibatlı belli gruplardan geldiğine dikkati çekti.
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