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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.01.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Katar'dan Gazze'ye 20 milyon dolarlık yardım

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Katar'dan Gazze'ye 20 milyon dolarlık yardım

BM Filistin Ofisi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi Gazze'deki insani projelerde kullanılmak üzere Doha'nın BM'ye yapacağı 20 milyon dolarlık yardım protokolünü imzaladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan BM Filistin Ofisi Genel Merkezinde imzalanan protokole dair sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayınlayan McGoldrick, Katar'ın yaptığı yardımın Filistin ekonomisinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov de yine Twitter'dan yaptığı paylaşımla yardımdan dolayı Katar'a teşekkür etti.

Katar'ın bu yardımla BM'nin Gazze'de yaşayan 2 milyon insanın çektiği acıları hafifletmek amacıyla yeni iş imkanlarının sağlanması ve bölge halkının eğitilmesine yönelik projelerine destek verdiğine dikkati çeken Mladenov, "Sakinliği sürdürmenin, uzlaşıyı desteklemenin ve tüm insani çabalara çözüm bulmanın tek yolu budur." ifadelerini kullandı.

Yerel medya, BM'ye yapılan 20 milyon dolarlık yardımın Katar'ın Gazze Şeridi'ne taahhüt ettiği 150 milyon dolarlık yardım paketine dahil olduğunu yazdı.

KATAR'IN GAZZE ŞERİDİ'NE YARDIMLARI

Katar, geçen yıl Gazze Şeridi'ne 150 milyon dolarlık yardım paketi açıklamıştı.

Bu pakete göre, Katar, 6 ay boyunca Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım için ayda 15 milyon dolar nakdi yardımın yanı sıra 60 milyon dolarlık yakıt göndermeyi taahhüt etmişti.

Katar'ın 15 milyon dolarlık nakit yardımı geçen yıl kasım ve aralık aylarında Gazze'ye ulaştırılarak çalışanların maaşları dağıtılmıştı. Ancak Katar'ın yaptığı aylık 15 milyon dolarlık nakdi yardımı İsrail'in siyasi şantaj olarak kullandığını belirten Hamas yönetimi, bu yılın ocak ayı için ayrılan yardımı kabul etmemişti.

Bunun üzerine Katar, geri kalan 4 ay için yapacağı yardımın bir kısmının insani projelerde kullanılması için BM'ye verileceğini, geri kalan meblağın da Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Katar geçen hafta Gazze'de 94 bin aileye 10 milyon dolarlık nakdi yardımda bulundu. Katar'ın gelecek 3 ay boyunca Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine her ay 10 milyon dolar daha nakdi yardım yapması bekleniyor.

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