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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
09.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Katar'dan Afganistan müzakereleri açıklaması

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Katar'dan Afganistan müzakereleri açıklaması

Katar’ın başkenti Doha’da iki günlük düzenlenen Afganistan barış konferansında başarılı sonuçlara varıldığı açıklandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da iki günlük Afgan taraflarının arasında düzenlenen Barış Konferansının Almanya'nın katılımıyla başarılı sonuçlandığını açıkladı. Uyuşmazlık çözümünde Terörizm ve Arabuluculukla Mücadele Özel Dışişleri Bakanı Elçisi Mutlak bin Majid  Alkahtani, başkent Doha’da düzenlenen Afgan barış görüşmelerinin başarılı sonuçlandığını dile getirdi.

Alkahtani yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki kadınlar, Taliban ve hükümet temsilcileri de dahil olmak üzere tüm Afganistan’daki çatışma bölgelerini temsil eden 60'tan fazla Afgan, Afganistan'daki çatışmayı sona erdirmenin ve barışı sağlama yollarını bulmak için ilk kez bir araya geldi " diye konuştu.

Alkahtani, "Bugün barışa atılan ilk adım olarak ortak bir açıklamaya ulaşmaktan çok memnunuz ve Katar’da Afganistan’daki çatışmanın sona ermesinde önemli ve olumlu olduğunu düşündükleri görüşmelere verdikleri destek için onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temaslar ilişkin başkent Doha’da yapılmayı planlanıyordu ancak Taliban’ın ofise “Afganistan İslam Emirliği" bayrağını astığı için Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

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