Katar’da Türk kışlası açıldı

TÜRK ve Katar Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yapacağı Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargâhı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim Bin Şahin El Ganim’in katıldığı törenle açıldı. Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile başkent Doha’da yapımı tamamlanan Halid Bin Velid Kışlası’na geldi. Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye tarafından karşılanan Akar’ın alandaki yerini almasının ardından tören başladı. Askeri törenin ardından Akar, Orgeneral Güler, Katar Savunma Bakanı el-Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim kurdele keserek Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargâhı’nın açılışını yaptı.

‘KARA GÜN DOSTUYUZ’

Konferans salonunda Türk ve Katarlı personelle bir araya gelen Bakan Akar, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek başladı. İki ülke arasındaki dostluğa dikkati çeken Akar, “Biz kara gün dostuyuz” diye konuştu. Başarılı çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Akar, kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görev temennisini dile getirdi. Törenin sonunda Akar ve el-Attiye’nin himayelerinde iş birliği protokolü imzalandı. Karargâhtaki incelemelerinin ardından Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı el-Attiye ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ayında yaptığı Katar ziyaretinde “Katar’ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz” ifadesiyle üssün isminin Halid bin Velid olduğunu duyurmuştu.

BİLGİ NOTU

Halid bin Velid, İslam tarihinin ilk ve en önemli komutanları arasında yer alıyor. Bin Velid, katıldığı onlarca savaşta hiç yenilgi almayarak tarihe geçen bir figür.

DOHA’DA LİBYA TRAFİĞİ

KATAR’da düzenlenen 19’uncu Doha Forumu vesilesiyle bu ülkeye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat” ele alındı. Twitter’dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’deki meşru çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

RUSYA’YA LİBYA, SURİYE MESAJI

Çavuşoğlu, forumda yaptığı konuşmada ise “Libya ve Suriye, bu alanlar Türkiye ve Rusya arasında yarış alanları olamaz. Türkiye ve Rusya’nın hem hemfikir olduğu hem de olmadığı alanlar var, ancak Türkiye ve Rusya’nın bu iki ülkede de rekabet ettiğini söyleyemezsiniz. Bazı alanlarda aynı fikirde değiliz ancak Suriye’de kalıcı bir çözüme ulaşmak için çalışıyoruz” dedi. Rusya’nın Libya’da Serrac’ın rakibi Halife Hafter’i desteklediği öne sürülüyor.